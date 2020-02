Pietro delle Piane “Mi alzo e vado via”/ Federica Panicucci: “Le tue minacce…”

Pietro delle Piane è ospite a Mattino5 per parlare di quelli che sono i dubbi che aleggiano sulla sua persona e la lite è davvero dietro l’angolo. In un primo momento il compagno di Antonella Elia sta in religioso silenzio mentre Federica Panicucci continua a mandare in onda i video in arrivo dalla casa con il litigio di Antonella Elia e Valeria Marini, ma ad un certo punto scoppia la rissa, perché? Pietro delle Piane dice di essere presente in trasmissione per chiarire alcune cose che lo riguardano e non per parlare di Antonella Elia ma proprio su questo gli opinionisti lo mettono con le spalle al muro dicendo che forse la gieffina è esasperata per colpa di quello che lui ha fatto fuori dalla casa, lui spiega: “Io credo che Antonella Elia sia un po’ provata da questa esperienza del Grande Fratello Vip 2020 perché conoscendola pensavo che non sarebbe arrivata a dieci giorni visto che anche quando è influenzata non riesce a rimanere ferma. E’ provata, è stata stuzzicata dal GF”.

SCONTRO A MATTINO5 TRA PIETRO DELLE PIANE E FEDERICA PANICUCCI

A peggiorare le cose ci pensa Raffaello Tonon che fa notare come Antonella Elia si lasci andare spesso a spintoni e risse proprio come è successo anche all’Isola dei Famosi. Gli opinionisti iniziano a parlare uno sull’altro fino a quando lo stesso Pietro delle Piane non perde le staffe: “Federica se la trasmissione deve andare avanti così io mi alzo e me ne vado. Se non riesco a finire un concetto e vengo interrotto di continuo perché lì devono fare le solite cose, mi alzo e me ne vado, vi saluto e ci vediamo un altro momento. Io sono venuto qui per parlare di un’altra cosa e non di Antonella, ho difficoltà così. Sono educato e non mi voglio arrabbiare”. A difendere il diritto di parola di tutti ci pensa la padrona di casa: “Ma questo è un talk show Pietro, è giusto che ognuno possa dire la propria su questo tema, facciamo così interagisci con me. Le minacce non mi piacciono, sei qui, siamo in diretta, ci sono altri ospiti ed è giusto che tutti possano parlare”.

