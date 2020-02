Pietro Delle Piane, fidanzato Antonella Elia/ Qual è vero cognome: “Lui e Carlo…”

Pietro Delle Piane è davvero parente dell’attore Carlo? Il fidanzato di Antonella Elia alimenta nuove polemiche. Nei giorni scorsi Biagio D’Anelli ha affermato che il vero cognome sia Le Piane, ma che si faccia chiamare Delle Piante per millantare una parentela col celebre attore. Allora la vedova Anna Crispino è intervenuta a Mattino Cinque per fare chiarezza sulla vicenda. Interpellata da Federica Panicucci, ha escluso che possa essere un parente stretto di suo marito e di non aver mai visto Pietro Delle Piane in vita sua. La conduttrice ha allora spiegato ai telespettatori cosa è successo. In occasione della morte di Carlo Delle Piane, avvenuta il 23 agosto del 2019, il fidanzato di Antonella Elia ha pubblicato una foto dell’attore con la frase “Buon viaggio”. Tra i commenti sotto al post ce ne sono diversi con cui gli fanno le condoglianze. C’è anche chi ha commentato: “Non sapevo che fosse il tuo papà. Le mie condoglianze, un abbraccio”. Un altro invece: “Avevi un grande papà, adesso capisco perché sei una persona meravigliosa”. A questi Pietro Delle Piane ha lasciato un like, senza quindi preoccuparsi di smentire la parentela.

PIETRO DELLE PIANE, QUAL È VERO COGNOME: MORENA ZAPPAROLI ATTACCA

Federica Panicucci è andata quindi all’attacco di Pietro Delle Piane a Mattino Cinque. La conduttrice lo ha accusato di aver “mancato di rispetto non solo nei confronti di Carlo Delle Piane, ma anche in quelli del suo stesso padre”. Ma su questa complessa vicenda è intervenuta anche l’opinionista Morena Zapparoli. “Il signor Pietro Delle Piane usa una parentela che non esiste addirittura nei confronti di una persona defunta! Questa è una totale mancanza di rispetto nei confronti di un grande attore e un defunto!». E su Instagram ha aggiunto: «Non facciamo i finti tonti però, eh. Il fatto che un attore si cambi il cognome non è uno scandalo perché tanti attori si sono attribuiti nomi e cognomi diversi di quello che hanno all’anagrafe, si chiama nome d’arte. Il vero scandalo sarebbe dichiarare di essere parente di un attore famosissimo, talentuoso e stimato come il grande Carlo Delle Piane se ciò non corrisponde a verità”. In un altro post ha aggiunto: “Ha la sua versione dei fatti da fornire, si faccia pure vivo perché, alla luce dei FATTI, è davvero indifendibile. Quello che ho pubblicato è un commento dove un follower di Pietro Delle Piane gli fa le condoglianze per la morte di suo padre pensando che sia il figlio del grande Carlo Delle Piane e Pietro non solo non smentisce ma mette pure un like in segno di assenso. E non dica che gli hanno hackerato il profilo perché non ci crede nessuno”.





