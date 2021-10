“Pietro Genovese? No vendetta, ma va punito”/ Mamma Gaia: “La sua famiglia ha colpe”

Non vuole vendetta, ma giustizia Gabriella Saracino, la mamma di Gaia Von Freymann, la 16enne investita e uccisa insieme all’amica Camilla Romagnoli a Roma da Pietro Genovese. Quest’ultimo dal 21 ottobre è libero dopo aver trascorso un anno e sette mesi agli arresti domiciliari, in attesa di conoscere la decisione del Tribunale di Sorveglianza che stabilirà come deve scontare la restante pena di circa 3 anni e 7 mesi. “Non credo che il carcere italiano sia rieducativo, non invoco il carcere per Pietro ma deve esserci una sorta di punizione, deve capire cosa ha fatto”, ha dichiarato la donna nell’intervista rilasciata a ‘Porta a Porta’ che andrà in onda questa sera. “Non ho nessun senso di vendetta ma solo un senso di giustizia”, precisa Gabriella Saracino.

Anche lei crede nel recupero, ma ritiene anche che questa tragedia debba insegnare qualcosa a Pietro Genovese. “Questo ragazzo avrebbe bisogno di una sorta di punizione, perché capisca quello che ha fatto”, ha infatti aggiunto la mamma di Gaia Von Freymann.

“PIETRO GENOVESE NON SA COSA HA FATTO”

Gabriella Saracino a ‘Porta a Porta’ ha evidenziato anche il fatto che Pietro Genovese dopo aver investito e ucciso sua figlia Gaia Von Freymann e l’amica di quest’ultima Camilla Romagnoli non ha mai chiesto scusa per quanto accaduto. “Il fatto che non abbia scritto di suo pugno neanche una lettera di scuse né a me né alla mamma di Camilla significa che non si è reso conto”, ha spiegato da Bruno Vespa. Inoltre, ha ricordato quanto accaduto a maggio del 2020, quando i vicini di casa di Pietro Genovese hanno chiamato i carabinieri per schiamazzi, “perché aveva organizzato un festino mentre era ai domiciliari”.

Questo per Gabriella Saracino vuol dire che “non ha interiorizzato, non ha avuto modo di percepire quello che ha combinato. E la famiglia ha le sue colpe”. Se a lui ora darebbe “una carezza”, perché “ha fatto pena”, la mamma di Gaia è più dura con i genitori, che “avrebbero dovuto capire che aveva dei problemi, perché questo omicidio poteva non avvenire”.

