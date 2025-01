Tutto su Pietro Landolfi, cavaliere di Uomini e Donne

Tra i nuovi volti del parterre del trono over di Uomini e Donne spicca anche Pietro Landolfi, parrucchiere casertano di 45 anni che ha debuttato in trasmissione nel corso della puntata trasmessa il 7 gennaio 2025. Come fa sapere il portale “Caserta web”, in città, Pietro è famoso non solo come parrucchiere ma anche come dj. Il suo salone di bellezza è un punto di riferimento per Pietro che, essendo ancora single, ha deciso di mettersi in gioco partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin di Uomini e donne si sposano/ "Proposta di matrimonio inaspettata"

Pietro ha scelto di provare a corteggiare il cuore di Margherita Aiello che, nel corso della stagione in corso, ha avuto una frequentazione con Mario Cusitore che, però, si è poi bloccata. In studio, tra Pietro e Margherita è nato un bel feeling che non è sfuggito all’occhio attento del pubblico.

Pietro Landolfi e Margherita Aiello: nuova coppia a Uomini e Donne?

“Mi piacciono le donne con il naso greco”, le parole pronunciate da Pietro che ha così strappato un sorriso al parterre femminile facendo colpo su Margherita che ha gradito l’insolito approccio. L’atteggiamento di Pietro è piaciuto anche a Tina Cipollari che non risparmia critiche neanche ai nuovi arrivati. Il debutto di Pietro, così, è stato positivo e si è concluso con un ballo con Margherita che ha accettato di cominciare una frequentazione.

Chi è Mary, la corteggiatrice eliminata da Michele Longobardi a Uomini e Donne/ La frecciatina in studio

Dopo la delusione vissuta per la fine del rapporto con Mario Cusitore, Margherita ha provato a conoscere, senza successo, altri cavalieri del parterre. L’arrivo di Pietro rappresenta così una novità che potrebbe dare vita a nuove ed interessanti dinamiche all’interno del dating show di canale 5.