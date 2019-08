Pietro Morandi compie 22 anni/ Foto: gli auguri di papà Gianni

Pietro Morandi, il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan, compie oggi 22 anni. Per il terzogenito dell’artista, padre anche di Marianna e Marco, nati dal primo matrimonio, sono così arrivati gli auguri speciali di papà Gianni che, su Instagram dove è sempre molto attivo, ha pubblicato una sua foto scrivendo: “Auguri Pietro, 22 anni”. Nessun messaggio, invece, almeno per il momento, da parte di mamma Anna Dan che non aggiorna il proprio profilo dallo scorso 12 luglio. In compenso, per Pietro, sono arrivati tutti gli auguri dei fans di Gianni Morandi che hanno anche notato l’incredibile somiglianza tra l’artista e il figlio. “Tale e quale!!! Tanti auguri di buon compleanno”, “Assomiglia molto al papà!”, “Auguroni, come ti somiglia Gianni”, “Auguri Pietro bello come la tua mamma e papà“, scrivono i fan.



PIETRO MORANDI, COMPLEANNO SPECIALE PER LUI

Il 22esimo compleanno di Pietro Morandi arriva al termine di un anno magico. Esattamente come papà Gianni, anche Pietro ama la musica e con il nome d’arte di Pietro Tredici ha pubblicato il suo primo album dal titolo Assurdo. Nonostante sia figlio di un grande artista come Gianni Morandi, Pietro è già riuscito a trovare la propria dimensione come ha spiegato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage. “Si parla proprio di quello che è successo, di come l’ho vissuta io, di come l’ha vissuta la gente, il fatto che io stia facendo rap, che il figlio di Morandi stia facendo rap e stia ottenendo credibilità per me è… assurdo. Se non fossi stato almeno musicalmente credibile, forte, mi avrebbero sotterrato, perché ci vuole un attimo a fare il paragone con il personaggio e tutto”, ha spiegato. Per Pietro, dunque, quello di oggi è un giorno speciale da trascorrere con papà Pietro e mamma Anna.





