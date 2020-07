Pietro Palumbo, chi è il fidanzato di Levante?/ Diodato spazzato via da un avvocato..

Levante innamorata. Levante ha già dimenticato Diodato, la cantante ha un altro misterioso amore. Ormai sono queste le frasi che sentiamo ripetere dall’inizio di quest’anno e, in particolare, da quando proprio Diodato ha sbaragliato la concorrenza al Festival di Sanremo cantando una canzone struggente che sembrava proprio essere dedicata a Levante, la sua ex. Di questo si è parlato a lungo fino a che proprio la cantante non ha annunciato in tv di essere innamorata, di avere una persona speciale nella sua vita. Ma di chi si tratta? A rivelare il volto del fortunato neo fidanzato di Levante ci ha pensato Chi ha l’ha immortalata insieme a Pietro Palumbo, un sexy avvocato che è stato immortalato con lei al compleanno della sorella di quest’ultima.

PIETRO PALUMBO, CHI E’ IL NEO FIDANZATO DI LEVANTE?

Levante sui social non ha ancora rivelato il volto del suo neo fidanzato ma in queste ultime ore ha pensato bene di usare le storie di Instagram per mostrare quello che potrebbe essere il suo braccio facendo notare che, come da consuetudine, è sempre lei a finire prima il loro cocktail. Quando vedremo Pietro Palumbo insieme a lei nel primo scatto ufficiale sui social? Le poche cose che sappiamo le ha rivelate proprio Levante a RadioDeejay: “Non fa parte del mondo dello spettacolo, è della mia isola, un siculo, e ha gli occhi azzurri”. Facendo una piccola ricerca sembra proprio che il bel siculo abbia lasciato l’isola alla volta della terraferma e che da qualche anno lavora a Milano, sarà stata proprio questa la città che avrà fatto da location al loro incontro?



