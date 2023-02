Pietro Palumbo e Alma Futura, chi sono il compagno e la figlia di Levante/ “A cena…”

Pietro Palumbo e Alma Futura, chi sono il compagno e la figlia di Levante

Levante è tornata in gara al Festival di Sanremo 2023 dopo aver vissuto l’esperienza più importante della sua vita quella della maternità., Claudia Lagona, questo il vero nome della cantante, è diventata mamma per la prima volta solo un anno fa. La piccola Alma Futura, infatti, è nata il 13 febbraio 2022 e ha stravolto la vita della cantante che ha coronato così il suo amore con Pietro Palumbo, il compagno incontrato casualmente durante la cena e che ha conquistato totalmente il suo cuore fino a formare una famiglia con lui.

Pietro Palumbo, diversamente da Levante, non fa parte del mondo dello spettacolo. Il compagno della cantante ha 36 anni ed un avvocato siciliano che ha incontrato Claudia durante una cena tra amici. Un incontro arrivato in un momento in cui la cantante non avrebbe mai immaginato che si sarebbe innamorata.

Levante e Pietro Palumbo: un incontro casuale

In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera qualche tempo fa, Levante ha raccontato i dettagli della sia storia d’amore svelando anche i dettagli del primo incontro. “È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha. Purtroppo dice arancina e non arancino…”, ha raccontato la cantante.

Un amore nato nonostante siano molto diversi come ha spiegato la stessa Levante sempre al Corriere della sera: “Siamo agli opposti, lui è di Palermo! Il dialetto? Pietro lo parla molto male, perché in casa non lo usavano. Mio papà invece ci parlava in dialetto, ma voleva che rispondessimo in italiano”.

