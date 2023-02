Duetto Levante con Renzo Rubino, cover “Vivere”/ Una versione che farà volare (Sanremo 2023)

LEVANTE, COVER “VIVERE”: OMAGGIO A VASCO ROSSI

Levante è pronta a partecipare per la seconda volta al Festival di Sanremo 2023. Nella serata delle cover e duetti, in programma venerdì 10 febbraio 2023, la cantautrice siciliana omaggerà il grandissimo Vasco Rossi con il brano “Vivere” in coppia con Renzo Rubino. Un vero e proprio testamento musicale del rocker di Zocca con cui ha conquistato critica e pubblico. Per l’occasione Levante condividerà il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con Renzo Rubino. Un duetto che si preannuncia davvero esplosivo con l’interprete che tramite i suoi canali social ufficiali ha ringraziato il collega: “grazie @renzorubinoofficial .Venerdì prossimo ci emozioneremo insieme🫶🏽 V I V E R EEEEEE”.

Che dire: Vivere, scritta insieme a Massimo Riva, è una canzone profonda in cui Vasco è un vero e proprio inno alla vita nonostante le mille difficoltà quotidiane, le sconfitte e le curve. Un invito a non arrendersi mai nonostante tutto e tutti. Un brano profondo, lacerante, che potrebbe vivere di nuova vita con il connubio della voci di Levante e Renzo Rubino.

DUETTO LEVANTE E RENZO RUBINO AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

Levante torna in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Vivo, ma nella serata delle cover si esibirà in coppia con l’artista Renzo Rubino sulle note di “Vivere” di Vasco Rossi. Si tratta di un bel ritorno per il cantautore martinese alla kermesse canora dove in passato ha partecipato per ben tre volte classificandosi al terzo posto nel 2014 con il brano “Ora”. Questa volta però Rubino torna come ospite per duettare con Levante sulle note di Vivere di Vasco Rossi.

“E chi l’avrebbe detto – ha scritto Renzo Rubino – che dopo dieci anni dalla prima partecipazione sarei tornato a Sanremo? Con una delle mie cantanti preferite e senza lo stress della gara!? Grazie Levante per questo bellissimo e inaspettato regalo. La tua versione di “Vivere” fa volare… ma anche la mia camicia non sarà da meno“.

