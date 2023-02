Pietro Palumbo e Alma Futura, compagno e figlia Levante/ “Siamo agli opposti, ma…”

Levante sulla nascita della figlia Alma Futura

Pietro Palumbo e Alma Futura, sono il compagno e la figlia di Levante. La cantante dopo la gravidanza torna in gara al Festival di Sanremo 2023. Lo scorso 13 febbraio 2023 la cantautrice ha dato alla luca la primogenita: la piccola Alma Futura nata dall’amore con il compagno. “Quando verrai alla luce ti darò il mondo” scriveva sui social la cantante il giorno in cui ha deciso di annunciare al mondo la sua gravidanza. A distanza di 9 mesi è arrivata la gioia più grande della sua vita che ha voluto celebrare anche sui social con un messaggio emozionate. ”

“Il 13 Febbraio è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo” – ha detto la cantante postando la prima foto della figlia.

Levante e l’amore per il compagno Pietro Palumbo: “bellezza non comune”

Non solo, Levante ha voluto anche ringraziare il suo compagno di vita Pietro Palumbo: grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma. È stato un momento indimenticabile. Grazie al reparto di ostetricia e ginecologia Humanitas San Pio X, ci siamo sentiti sempre protetti e amati. Ecco il tuo nome, ti chiamerai Alma Futura”.

Ma chi è Pietro Palumbo? La coppia è felicemente innamorata da circa 3 anni, ma di lui si conosce davvero poco. Quello che possiamo dirvi che è lontano dal mondo di spettacolo e la stessa cantautrice parlando di lui ha detto: “cerco di proteggerlo, le uniche foto che sono uscite sono state rubate”. L’incontro tra i due è stato casuale come ha ricordato lei: “mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha. Purtroppo dice arancina e non arancino… Siamo agli opposti, lui è di Palermo!”.











