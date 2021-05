Pietro Perdini, compagno Marisa Laurito/ “Mai in trappola con lui ma in passato..”

Per favore non cercare di mettere in trappola Marisa Laurito altrimenti scapperà via. Questo il compagno Pietro Perdini lo ha capito bene tanto da stare lontano da ordini e da privazioni ed è questo che ha fatto funzionare il loro rapporto e che continua a mandarlo avanti nonostante il passare del tempo. Pietro Perdini è la spalla dell’attrice e conduttrice televisiva napoletana che in passato ha avuto una relazione con Franco Cordova tanto da sposarlo fino a quando la stessa Laurito non si è accorta di aver fatto un errore ed è poi tornata sui suoi passi. Lei stessa al Corriere ha ammesso: “È stato il mio unico marito per soli tre mesi.. È cambiato di botto, subito dopo il fatidico sì: mi voleva donna di casa, pensava che avrei smesso di fare l’attrice. Insomma secondo lui avrei dovuto fermarmi a guardare lui che faceva la qualunque. Ho un carattere troppo indipendente e vitale”.

Marisa Laurito "Ho comprato un vibratore per togliere l'erre moscia"/ "Per due ore.."

Pietro Perdini, compagno Marisa Laurito, chi è e cosa fa nella vita?

Questo l’ha portata via dal primo marito e l’ha spinta a rimanere al fianco di Pietro Perdini, l’attuale compagno, che ha capito bene e accettato la verve e l’estro della sua compagna. Ma chi è Pietro Perdini? Di lui non si sa molto se non quello che lei stessa ha ammesso parlando di lui come di un ex imprenditore in pensione, nativo di Brescia. l momento non sappiamo molto e anche i settimanali di gossip non si sono mai davvero interessati a scavare nella sua vita nonostante Marisa abbia parlato di lui già in diverse occasioni.

LEGGI ANCHE:

Marisa Laurito/ Dal matrimonio lampo con Franco Cordova al compagno Pietro "Lui è..."FRANCO CORDOVA, EX MARITO MARISA LAURITO/ "Matrimonio durato tre mesi perchè..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA