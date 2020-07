Pietro Perdini, compagno Marisa Laurito/ “Non ci siamo ancora sposati, c’è tempo”

Pietro Perdini è il compagno di Marisa Laurito, l’attrice napoletana tra i concorrenti dell’ultima puntata di “Top Dieci”, il varietà di successo condotto da Carlo Conti e trasmesso venerdì 3 luglio 2020 in prima serata su Raiuno. La coppia è felicemente innamorata da 19 anni, ma ancora oggi non hanno pensato al matrimonio. Un amore che la coppia ha vissuto lontano dal clamore mediatico e dai riflettori del mondo dello spettacolo: una scelta che non è mai pesata all’attrice teatrale che in passato è stata sposata con Franco Cordova. Un matrimonio lampo, visto che la Laurito dopo solo un anno ha deciso di divorziare. Successivamente nella sua vita è arrivato Pietro, incontrato quando la sua vita sentimentale andava a rotoli. A raccontare l’incontro con il suo compagno è stata proprio l’attrice che, ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, ha rivelato: “Renzo Arbore mi chiamò e mi portò in un ristorante con Luciano De Crescenzo. Lui se ne andò, allora Renzo mi portò in un bar dove Piero era stato portato da un amico. Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano e mi ha detto una frase terribile”.

Pietro Pardini e Marisa Laurito matrimonio: “ci sposeremo sicuramente sul mare”

Un incontro indimenticabile quello tra Marisa Laurito e il compagno Pietro Pardini nonostante la terribile frase. L’imprenditore sperando di far colpo sulla bravissima attrice teatrale, infatti, avvicinandosi le disse “mio padre è un suo grande fan”. Un vero e proprio scivolone, anche se Pardini ha poi recuperato alla grande corteggiando la Laurito e conquistando il suo cuore. Quella sera però la Laurito non nasconde che non era ancora liberissima di cuore. “Io soffrivo pene d’amore” ha precisato l’attrice ricordando quel primo incontro e ricordando anche le parole dell’amico Renzo Arbore che le disse “dovevi dargli il numero di telefono”. In realtà la Laurito il numero di telefono glielo diede eccome permettendo così all’imprenditore di corteggiarla. Ma cosa fa nella vita Pietro Pardini? A raccontarlo ci ha pensato sempre la celebre attrice che ha detto: “vendeva utensili da cucina in tutto il mondo. È stato leader del settore, ma ora è in pensione”. Infine la Laurito parlando dei progetti futuri con Pietro ha sottolineato: “non ci siamo ancora sposati, c’è tempo fino agli 85 anni. Ma ci sposeremo sicuramente sul mare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA