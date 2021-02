Pietro Romano, padre Stefania Orlando/ “Gli ho dato una grande delusione…”

L’incontro di Samantha De Grenet con suo padre nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha colpito molto Stefania Orlando che nei giorni successivi ha parlato con alcuni concorrenti del suo rapporto con il padre, Pietro Romano. Stefania, che non ha mai nascosto l’importanza della sua famiglia, ha raccontato che il rapporto con il padre è cambiato dopo un problema di salute: “È nato in me e in mio fratello (Fabio Massimo, ndr.) questo senso di protezione. Lui è sempre stato una persona molto forte, l’ho visto fragile, forse sono io a essere stata troppo dura”. Stefania, oggi, ha solo parole di gratitudine per il padre, “un po’ rigido, ma sempre attento”, che l’ha fatta “diventare una persona determinata, tenace, oculata”. La conduttrice ha raccontato, anche, di un grande dispiacere che ha dato a suo padre quando a 18 anni se ne è andata di casa: “Ho dato una grande delusione a mio padre, lui non era d’accordo. Forse l’ha vissuta anche come una vergogna… Ma io ero alla ricerca della mia autonomia, del mio lavoro, della mia libertà”.

Stefania Orlando e il rapporto con papà Pietro Romano

L’unico rammarico di Stefania Orlando è di aver aspettato troppo tempo a cambiare il rapporto con suo padre: “Ci abbiamo messo una vita, troppi anni”. Un po’ di anni fa, nel 2006, la conduttrice aveva parlato del padre Pietro Romano: “Mio padre è avvocato, giudice e professore universitario però non dimentica che quando era giovane suonava la chitarra nei locali. Quindi c’era la vena artistica, il gene in famiglia”, ha raccontato al sito Interviste Romane. La conduttrice ha anche svelato le reazioni dei suoi genitori quando ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo: “Erano un po’ preoccupati… non pensavano sicuramente che sarei riuscita a ritagliarmi un mio “orticello” in questo campo così grande e così difficile, quasi utopistico da percorrere. Adesso credo che siano molto soddisfatti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA