Stefania Orlando: “Ho firmato il divorzio con Simone Gianlorenzi, sofferto tanto”/ “Pronta ad amare di nuovo”

Stefania Orlando ha concesso una lunga intervista a Monica Setta nel suo programma Storie di donne al bivio in onda ieri notte, giovedì 14 marzo 2024. Durante la chiacchierata la showgirl si è sbilanciata sulla vita privata e sentimentale, ha confessato di essere profondamente legata ai suoi genitori. E non senza un filo di amarezza, Stefania Orlando ha annunciato di aver firmato il divorzio da Simone Gianlorenzi. Capitolo particolarmente doloroso della sua vita.

Nel dettaglio, infatti, Stefania Orlando ha esordito: “Il 4 marzo è stato firmato il mio divorzio da Simone Gianlorenzi. Ho sofferto tanto, ma ora basta lacrime: io e il mio ex marito ci siamo lasciati in modo civile e stiamo recuperando un rapporto sereno”. E subito dopo ha aperto il suo cuore ed a Storie di donne al bivio, parlando con Monica Setta ha confessato: “Non me lo aspettavo che finisse. Io e Simone ci siamo amati profondamente per oltre quindici anni, però oggi penso che il vero amore è quello che lascia andare”.

Nonostante due matrimoni finito alle spalle, il primo con Andrea Roncato ed adesso con il musicista Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando guarda al futuro ed a Storie di donne al bivio ha confessato di essere pronta: “essere pronta ad amare di nuovo ma non a sposarsi. Dopo Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi sarebbero le mie terze nozze e in realtà l’uomo della vita io ce l’ho da sempre: è mio padre”. Non si è però sbilanciata sul suo nuovo fidanzato, da settimana infatti impazza il gossip su un presunto suo nuovo amore

Ed infine, su quale possa essere stato il motivo della separazione con Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando a Monica Setta ha rivelato: “Sono entrata nel Grande Fratello Vip pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio, forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d’essere”.











