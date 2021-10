Pilar Fogliati e Matteo Martari/ Attori con ex illustri: Claudio Gioè e Miriam Leone

Pilar Fogliati e Matteo Martari sono i due protagonisti della puntata di oggi, domenica 24 ottobre 2021, della trasmissione di Rai Uno “I Soliti Ignoti”, condotta come di consueto da Amadeus. Una presenza affatto casuale, quella dei due giovani attori in trasmissione: entrambi, infatti, lavorano nella fortunata fiction “Cuori”, ambientata nella Torino del 1967, iniziata domenica scorsa e in grado di raccogliere subito il consenso del pubblico televisivo, con ascolti da record.

I due, nello sceneggiato Rai, interpretano i dottori Delia Brunello e Alberto Ferraris, detto “Lo svedese” e condividono una storia d’amore nel loro passato, pronta a intrecciarsi nuovamente con la loro quotidianità. Non si tratta di una coppia artistica inedita, peraltro, quella formata da Fogliati e Martari, che si erano trovati insieme sul set già in “Un passo dal cielo”, in cui la donna interpretava la giovane Emma Giorgi e Martari vestiva i panni di Albert Kroess, il “Maestro” dell’immaginaria setta “Deva”. Ora, il sodalizio si è rinnovato.

PILAR FOGLIATI E MATTEO MARTARI: EX AMORI ILLUSTRI

Oltre alle esperienze lavorative congiunte, Pilar Fogliati e Matteo Martari condividono un passato sentimentale con altri due protagonisti del cinema e del piccolo schermo italiano. Partendo da Pilar, lei stessa ha rivelato di avere vissuto una storia d’amore con Claudio Gioè, protrattasi per ben quattro mesi e mezzo e interrottasi perché a un certo punto, come ha dichiarato lei, si sono accorti di avere obiettivi di vita diversi. La ragazza, classe 1992, ha comunque reso noto di ricordare con grande affetto e dolcezza quella relazione.

Martari, dal canto suo, è stato il compagno di un’altra bellezza del cinema e della tv italiani: Miriam Leone. I due si sono frequentati per un certo periodo di tempo nel 2017 e recentemente l’attore ha commentato il matrimonio della sua ex, dicendosi felice per lei e per la sua carriera. Questa sera, per Fogliati e Martari, altra esperienza congiunta ai “Soliti Ignoti”, prima di rivedersi in “Cuori”: “Ma io cerco di guardarmi il meno possibile perché mi fisso su quello che potevo far meglio – ha confessato Martari –. E mi disturba risentire la mia voce, non mi piace”.



