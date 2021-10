Cuori, Rai1 anticipazioni seconda puntata/ Rosa dev’essere operata al più presto

Cuori fiction, anticipazioni seconda puntata: grande attesa per il nuovo episodio della fiction Raiuno

Continua l’appuntamento con la nuova fiction Cuori, in onda su Raiuno, con Pilar Fogliati e Daniele Pecci tra i protagonista. La serie è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico della Rai e cresce l’attesa per la seconda puntata che andrà in onda domenica 24 ottobre in prima serata. Le anticipazioni della seconda puntata rivelano colpi. di scena e nuovi accadimenti.

Il focus è sul rapporto tra Delia e Alberto, alle prese con le prime forti tensioni dopo il caso della giovanissima Rosa. Le condizioni cliniche della ragazza peggiorano molto velocemente e ben presto occorrerà prendere una decisione molto importante. Così Mosca avverte Delia: se non troverà una soluzione entro poche ore, sarà a lui a decidere il da farsi.

Cuori fiction: forti tensioni nel rapporto tra Alberto e Delia

Nella seconda puntata di Cuori le anticipazioni del primo episodio rivelano che in ospedale cresce l’attesa per la visita del Vescovo, da cui dipendono fondi importanti per il trapianto di cuore. Come dicevamo, però, l’arrivo della nuova paziente Rosa scombussolerà parecchio i piani dell’ospedale, provocando forti tensioni nel rapporto tra Alberto e Delia.

La situazione rischia di degenerare e ad un certo punto Alberto esprimerà la sua idea, secondo cui Rosa debba essere operata urgentemente. Delia, non convinta, si opporrà c che Rosa debba essere operata al più presto mentre Delia si opporrà a questa decisione, ritenendo che la ragazza non abbia bisogno di sottoporsi a questo intervento.

