Pinguini Tattici Nucleari asfaltano Rhove/ “Colpa tua se il pubblico non salta”

Pinguini Tattici Nucleari contro Rhove dopo la ‘ramanzina’ al pubblico: “Se non salta è colpa tua”

E’ ormai noto il video in cui Rhove, famoso rapper, rimprovera rabbiosamente il suo pubblico per essere stato “troppo tranquillo” durante la sua esibizione in concerto. Nel frattempo, i Pinguini Tattici Nucleari non sono rimasti a guardare e di fronte al durissimo e incomprensibile gesto del collega, hanno preso una posizione molto chiara su quanto accaduto.

“Mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mo’ chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro?”, il commento amaro dei Pinguini Tattici Nucleari attraverso una story su Instagram. L’atteggiamento irrispettoso di Rhove non è piaciuta a nessuno e in tanti, naturalmente, si sono accodati alle dichiarazioni dei Pinguini.

Pinguini Tattici Nucleari vs Rhove: l’importanza della gavetta

“Siamo alla fine del concerto e non state cantando. Non esiste che non saltate”, aveva tuonato il giovane trapper. Parole che non sono piaciute a Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha condannato senza mezze misure l’atteggiamento del ragazzo, esprimendo un’amarezza condivisa con centinaia di persone. “La gavetta si fa davanti a 50 persone disinteressate in piccoli club“, il parere dei Pinguini, rimasti come tanti altri sbigottiti dal fare arrogante e di certo poco gradevole del trapper. La bravata di Rhove, in ogni caso, ha fatto il giro del web e di certo non sembra stia giovando alla sua reputazione.

