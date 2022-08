Pinguini Tattici Nucleari/ “Il nuovo album sarà più intimo e triste, con…”

Pinguini Tattici Nucleari verso il nuovo album: “Sarà più intimo e triste”

Ma quale scioglimento! I Pinguini Tattici Nucleari vanno avanti e tirano dritto con Riccardo Zanotti ancora alla “guida” del gruppo. Le fake news dei giorni scorsi sembrano un ricordo lontanissimo, specialmente ora che i fan attendono con ansia il nuovo album del gruppo, che senza alcun dubbio vedrà la luce. “Sarà più intimo, con tristezze personali e qualche bilancio”, hanno preannunciato i Pinguini Tattici Nucleari in una bella intervista rilasciata all’Espresso.

“C’è un pezzo che parla dei nostri inizi in giro sul furgone preso in prestito con la scritta Dentisti Croazia: pochi soldi in tasca e un pubblico di trenta persone. Ma ci saranno anche canzoni ballabili con molte contaminazioni, dal soul alla musica indiana. Insomma, con un respiro più internazionale. Siamo dei maratoneti. Più duri sulla scena, più lasci qualcosa a chi ti segue“, hanno anticipato.

Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti: “Siamo intrattenitori”

Nel corso dell’intervista, Riccardo Zanotti e compagni si sono raccontati a cuore aperto, ripercorrendo le tappe principali della carriera. “Siamo prima di tutto degli intrattenitori e il nostro obiettivo è far distrarre il pubblico che viene ad ascoltarci, anche se le tematiche affrontate nei testi che scrivo e che racconto da moderno cantastorie sono spesso molto seri”, ha sottolineato Zanotti. Il ventottenne ha anche affrontato diversi temi attuali nel corso dell’intervista, definendosi orgogliosamente “un sostenitore della minima retribuzione oraria come avviene nel Regno Unito dove ho studiato e lavorato”.

