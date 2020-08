Pink “Cosce grosse? Me le ha date Dio”/ “Non capivo perché, poi ho scoperto che…”

Pink ha spesso fatto parlare di sé per le acconciature bizzarre, ma mai per le sue cosce. Oggi è arrivato anche quel momento, perché sul suo profilo di Instagram da 8 milioni di fan ha deciso di lanciare un messaggio. Postando una foto dove cavalca un’onda sopra una tavola da surf, spiega: “Ero solita chiedermi perché mai Dio mi avesse dato delle cosce così tanto massicce, poi ho capito che sapeva che le avrei usate”. La donna è dunque entrata in tendenza grazie al messaggio di body positive in grado di dare forza anche a quelle ragazze che soffrono costrette a rispettare un’immagine stereotipata a cui fanno fatica anche solo ad aspirare. Ed è così che si torna a parlare dell’importanza dei social network se utilizzati nel modo giusto.

Pink e le sue cosce, la lotta contro la chirurgia plastica

Nonostante da Pink fosse difficile aspettarsi un post riflessivo che prendeva come argomento principale le sue cosce, la ragazza si è spesso esposta contro la chirurgia fisica. In passato infatti aveva rivelato la sua ferma intenzione a non ricorrere alla chirurgia per provare a migliorare eventuali difetti causati o meno dall’invecchiamento. Su Twitter aveva scritto a gennaio: “Ogni tanto consideri l’idea di farti un ritocchino, poi però guardi uno spettacolo e ti aspetti di vedere sui volti delle persone quello che provano, ma la loro faccia non si muove. Voglio che i miei figli sappiano quando sono arrabbiata. Ho deciso che il mio talento e la mia individualità sono più importanti del mio volto. Quindi preparatevi perché sto per invecchiare”. Ancora una volta l’artista quindi dimostra di voler dare il buon esempio.





