Pink Floyd, video concerti su YouTube/ Coronavirus, oggi “Pulse” contro quarantena

In tempi in cui ogni “assembramento” è proibito a causa dell’emergenza coronavirus, i concerti, che sono la forma di assembramento insieme alle partite di calcio, più comune, si spostano online. Abbiamo già visto come molti musicisti trasmettano loro esibizioni da casa proprio in diretta social, adesso i Pink Floyd decidono di fare qualcosa di più. In realtà hanno già fatto una cosa analoga Radiohead e Metallica. L’idea è di lanciare una serie di concerti di archivio, del passato, sul loro canale YouTube. Non solo concerti in realtà: il gruppo di Roger Waters e David Gilmour renderà visibile anche materiale di archivio raro o addirittura mai visto, tratto al loro imponente archivio. Il tutto gratuitamente naturalmente.

PINK FLOYD, OGGI SU YOUTUBE IL CONCERTO “PULSE”

Lo hanno annunciato loro stessi sulla pagina Facebook: “Vorremmo augurarvi il meglio sperando che voi e le vostre famiglie stiate al sicuro e bene in questo periodo difficile. Posteremo nella speranza di darvi qualcosa dei interessante e divertente per passare il tempo in questo periodo”. Il primo di questi video viene trasmesso oggi alle ore 18 italiane e si tratta del film del concerto del tour del 1995, quello del disco Pulse, in realtà già disponibile su dvd da tempo e trasmesso anche in televisione. E’ il concerto che i Pink Floyd tennero alla Earls Court di Londra, documento che si caratterizza per la loro prima performance mai documentata da telecamere dell’esecuzione per intero del disco più famoso della band, The Dark Side of the Moon, rimasterizzato nel 2019 con nuovi inserti filmici. Vedremo nelle prossime settimane che altro ci mostreranno.



