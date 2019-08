Pino Insegno è diventato papà/ Alessia Navarro ha partorito: “benvenuto Valerio”

Pino Insegno è diventato papà per la quarta volta. Già padre di Matteo e Francesco, avuti dall’ex moglie Roberta Lanfranchi e di Alessandro, avuto dall’attuale moglie, l’attrice Alessia Navarro, l’attore è diventato ancora papà di un maschio. Alessia Navarro, infatti, ha partorito e ha annunciato la nascita del suo bambino su Instagram. “Con il cuore stracolmo di gioia: benvenuto Valerio!”, ha scritto l’attrice pubblicando la foto della manina del suo secondogenito. Non ci sono altri dettagli del parto di Alessia Navarro che, tuttavia, dovrebbe aver messo al mondo il piccolo Valerio con parto cesareo come aveva svelato Pino Insegno ai microfoni del settimanale Nuovo. A Vero, invece, Insegno aveva confessato: “È successo che alla fine abbiamo deciso di allargare ulteriormente la nostra famiglia e questo mi regala una grandissima gioia. Questo quarto figlio lo considero un nuovo, grandissimo dono che la vita mi ha fatto”.

Pino Insegno è diventato papà del piccolo Valerio: “sarò un padre molto presente”

A quasi 60 anni che compirà il prossimo 30 agosto, Pino Insegno è pronto a tuffarsi nella nuova e grande avventura di padre. L’attore, infatti, ha voglia di essere presente nella vita del piccolo Valerio esattamente come lo è con gli altri tre figli. “Sarò un padre molto presente” – raccontava al settimanale Nuovo Pino Insegno che aveva anche svelato cosa l’aveva spinto ad allargare la famiglia – “Ha deciso tutto Alessandro. Ci ha chiesto di chiamare suo fratello Valerio e lo accontentiamo. È un bel nome e significa sano, robusto. L’augurio è che il nuovo arrivato sia un punto di riferimento forte per lui nella vita. E viceversa“. Con l’arrivo di Valerio, ora, il quadro è perfetto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA