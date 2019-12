Pino Strabioli/ “Ornella Vanoni e le canne? Non pensavo potesse scoppiare un caso…”

Pino Strabioli ha recentemente intervistato la mitica Ornella Vanoni, nel corso del suo nuovo format sulla terza rete di Casa Rai, dal titolo “In arte”. Tra le tante risposte ironiche e inimitabili, quella sulla canna ha suscitato notevole scalpore. Il riscontro della prima puntata è stato inaspettato, parola dello stesso conduttore: “Sì, è stato abbastanza incredibile. Gli ascolti non ci hanno premiato, era una domenica difficile tra la Roma che giocava e la fiction di Rai1, Canale 5 alta e Fazio. Però poi è diventata virale questa frase della canna di Ornella, rimbalzata praticamente ovunque”, racconta intervistato da FanPage.it. Successivamente svela anche come è nata la cosa, confidando che la domanda non si trovava sul suo copione: “poi però l’ho sentita così rilassata e sincera che mi è venuto spontaneo chiederglielo, ma non credevo che potesse scoppiare questo piccolo caso. Lei con molta naturalezza mi ha risposto. Mi hanno anche scritto sui social, accusandomi di istigazione, ma ovviamente non è vero. E poi questa battuta geniale di lei che ironizza sulla sua età, alludendo al badante che rolla”.

Pino Strabioli parla di Ornella Vanoni e delle famose “canne”

Proprio negli ultimi anni, Ornella Vanoni si è riscoperta un personaggio fortemente pop, amatissimo anche dal pubblico giovane. Pino Strabioli riferisce la sua idea in merito: “A me pare che lei sia al di sopra di questa seconda vita mediatica. Non c’è nulla di strategico e lei è assolutamente se stessa. Si sente libera, si percepisce una donna risolta. Non ha nessuna sovrastruttura, è sincera ed ha una storia magnifica alle spalle da raccontare. Questo utilizzo di lei che viene spesso fatto dalla televisione credo derivi da una sua intelligenza nel capire che la televisione è anche questo. Ha questa parte bella lei, che è assolutamente sorprendente perché sa sorprendersi”. La seconda puntata di “In arte” con protagonista Gianna Nannini, sarebbe dovuta andare in onda lo scorso 8 dicembre, ed invece è stata spostata al 28 del mese: “Sempre in prima serata”, precisa il conduttore. Il format è declinato al femminile, con protagoniste Mina, Patty Pravo, Ornella Vanoni e Gianna Nannini, si pensa anche agli uomini? “Quando le donne sono fantastiche lo sono più dei maschi”, conclude Strabioli.

