Pinocchio/ Il film con Roberto Benigni premiato “miglior film” ai David di Donatello 2020?

Pinocchio è una pellicola che ha debuttato nell’anno 2019 nelle sale cinematografiche italiane ed è stata nominata ai David di Donatello 2020 nella categoria Miglior Film. Si tratta di una pellicola che appartiene ai generi avventura e fantastico. Il regista del film è Matteo Garrone che ha curato anche la sceneggiatura dell’opera, aiutato dall’attore Massimo Ceccherini. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori importanti del panorama italiano come ad esempio Federico Ielapi, Roberto Benigni, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Gigi Proietti, Maria Pia Timo e Marine Vacth. La fotografia di questa pellicola è stata curata da Nikolaj Bruel mentre le musiche sono state realizzate da Dario Marinelli.

Pinocchio, la trama del film

Ecco la trama di Pinocchio. Geppetto è un povero falegname che vive da anni da solo, senza essersi mai sposato. Un giorno assiste ad uno spettacolo di marionette tenuto da Mangiafoco, un celebre uomo di spettacolo e decide di costruirsi anche lui una marionetta per farsi compagnia. Per questa ragione, si dirige verso Mastro Ciliegia e chiede cortesemente se può ricevere un pezzo di legno. Mastro Ciligiea decide di donare a Geppetto quello che è un pezzo di legno che sembra magico, perché apparentemente vivo. Durante la creazione della marionetta, Geppetto si rende conto che Pinocchio effettivamente è vivo e da allora in poi lo tratterà come un bambino reale. Decide di prendersi cura di lui ed arriva addirittura a vendersi una giacca per potergli comprare un libro e mandarlo a scuola. Ma Pinocchio è un bambino disubbidiente e decide di vendere tutto per poter assistere ad uno spettacolo di marionette. Inoltre, sul suo cammino si imbatte nel Gatto e nella Volpe, due personaggi che sembrano volerlo aiutare, facendogli ottenere un’immensa fortuna. Ad ogni modo, Pinocchio imboccherà una strada sempre meno sicura e finirà per essere frodato dai due malfattori. Comunque, il piccolo bambino di legno dovrà affrontare numerose peripezie prima di guadagnare il proprio riscatto e riuscirà ad incontrare diversi personaggi durante il proprio cammino come ad esempio la Fata Turchina ed il Grillo Parlante.

