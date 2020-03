Pintus “confuso” dal Coronavirus/ Video “Hai 65 anni? Non esci, ma lavori fino a 67…”

Il comico Angelo Pintus, nel pomeriggio di oggi si è fatto per un attimo serio postando un video su quanto sta accadendo in queste ore in Italia. Il tema del giorno, purtroppo, continua ad essere l’emergenza sanitaria del Coronavirus. “Cose a caso in un pomeriggio confuso!”, è la didascalia al suo video postato su Instagram poco prima che venisse decisa la chiusura ufficiale di scuole ed Università in tutta Italia fino al prossimo 15 marzo. “Le scuole domani sono chiuse. Forse… quasi sicuramente”, esordisce l’attore, evidenziando la grande confusione sull’argomento. “Oggi mi è preso così, oggi sto impazzendo dietro ste cose qua, non ce la faccio più”, ha commentato Pintus in tono critico. Ovviamente la situazione non riguarda solo la chiusura delle scuole in Italia ma tutto ciò che ha a che fare con gli eventi e manifestazioni pubbliche. Anche per questo per lui è diventato difficile dare una risposta certa a tutti coloro che gli domandano conferma su un suo spettacolo in scena in una determinata città.

PINTUS “CONFUSO” DAL CORONAVIRUS: IL VIDEO CRITICO

In tono critico, dunque, Angelo Pintus ha commentato tutte le altre raccomandazioni e regole per prevenire o ridurre i contagi da Coronavirus: “Se hai superato i 65 anni, ma perchè esci? Non devi uscire! Sei anziano, non esci!”, commenta ironico – ma lasciando trapelare una scia di amarezza – il celebre comico. “Però devi lavorare fino a 67 anni… perchè sei giovane! Cioè, sei vecchio per uscire o per andarti a divertire ma sei giovane e devi lavorare fino a 67, 70 anni!”, continua. Tra le altre domande degli ultimi giorni, anche quella su quanta gente sia passata da Codogno in queste settimane. “Mi sto esaurendo, sì!”, conferma Pintus che però di una cosa è certo: la data di domani a Piombino. Il comico torna poi a criticare le decisioni prese contestando anche la scelta di far giocare a porta chiusa: “senza il pubblico, o con il pubblico ma senza i giocatori. Facciamole la sera, a porte chiuse, senza niente, il pallone… l’arbitro!”. Poi la chiosa: “Amici vi rendete conto? E’ finita… psicologicamente. Destinati all’estinzione”.

