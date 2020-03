Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: 2263 casi, oggi il nuovo decreto

Il numero degli infetti da coronavirus in Italia è salito a 2.263, con 428 malati in più rispetto alla giornata di lunedì 2 marzo. 79 invece i morti, con un +27 registrato nelle ultime 24 ore. 160 sono i pazienti guariti, undici in più rispetto a lunedì. Dei contagiati totali, l’88% risiede in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le tre regioni più colpite, e di questi, mille persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, in casa propria, mentre 1034 sono quelli ricoverati negli ospedali. Sono infine solo 229 i casi più gravi, tutti in terapia intensiva, quasi il 10% esatto del totale dei positivi. Un’epidemia che non sembra ancora aver raggiunto il proprio picco, e di conseguenza i medici e le autorità starebbero valutando se creare nuove zone rosse, in particolare in Lombardia e nella bergamasca, dove potrebbe essersi sviluppato un nuovo focolaio. E’ ancora preso per dirlo, fatto sta che la sensazione circolante è che i numeri in calo previsti per questa settimana, sembrerebbero essere tutt’altro che in discesa.

CORONAVIRUS ITALIA: ULTIMO CASO A VASTO, IN ABRUZZO

Intanto è atteso nella giornata odierna il nuovo decreto firmato dal presidente del consiglio, circa le nuove misure contro il coronavirus, mentre domani partirà la procedura per chiedere lo sforamento del deficit per 3.6 miliardi di euro. Nella mattinata di oggi, inoltre, il Premier Conte vedrà i ministri per attuare nuove misure, quindi nel pomeriggio l’incontro con le parti sociali. In merito agli ultimi casi positivi, c’è un uomo originario di Vasto, in Abruzzo, che si trova attualmente in isolamento al San Pio, e il campione è stato inviato all’Iss, l’Istituto superiore di sanità, per le controanalisi. Come detto sopra, la Lombardia continua ad essere la regione più infetta, con 1326 casi, seguita dall’Emilia Romagna, che con 398 ha superato il Veneto (297). 59 i casi nelle Marche, 56 quelli in Piemonte e poi via-via tutte le altre regioni, eccezione per la Valle d’Aosta, l’unica terra per ora incontaminata.

