Pinuccia e Alessandro di Uomini e Donne si sono lasciati?/ Insieme al concerto di Vasco Rossi

Pinuccia e Alessandro Rausa stanno ancora insieme dopo la fine di Uomini e Donne? La dama di Vigevano e il cavaliere pugliese formano una delle coppie più discusse del Trono Over del dating show di Maria De Filippi. Nello studio di Canale 5 Pinuccia non ha mai nascosto il suo amore per Alessandro, che invece dopo mesi continuava a parlare di amicizia e nulla più. A inizio anno i due sono stati protagonisti di un’accesa lite e il cavaliere ha preso le distanze dalla dama, dichiarando di non volere avere più contatti con lei. Dopo un periodo di lontananza però, anche a causa delle continue discussioni tra Tina Cipollari e la dama, Alessandro ha deciso di ricominciare a parlare con Pinuccia. E a maggio ha finalmente invitato Pinuccia a fare una gita nella sua Lecce.

Pinuccia e Alessandro Rausa al concerto di Vasco Rossi

A quasi un mese dalla fine di Uomini e Donne cosa è successo tra Pinuccia e Alessandro Rausa? Alcune “talpe” del sempre aggiornato Isaechia, hanno inviato delle foto che immortalano Pinuccia e Alessandro insieme al concerto di Vasco Rossi, durante la sua data di Bari. La lettrice di Isaechia ha raccontato che la coppia è stata avvicinata da numerosi presenti per alcune foto. “Sempre con la stessa faccia allegra”, ha ironizzato un utente su Twitter commentando l’espressione di lei. Dama e cavaliere, dunque, si stanno ancora frequentando ma bisognerà attendere la nuova stagione per scoprire ulteriori sviluppi della loro amicizia.

una Pinuccia e un Alessandro a caso, al concerto di Vasco a Bari, in tenuta elegante.

così.

per non dimenticare.

(Pinuccia sempre con la stessa faccia allegra)#uominiedonne pic.twitter.com/ESL8LCoZaP — ladytrash (@ladytrash2) June 22, 2022

