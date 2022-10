Pinuccia, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Scintille in studio per…

Pinuccia, nuova lite con Tina Cipollari a Uomini e donne

Nuova lite a Uomini e Donne tra Pinuccia e Tina Cipollari. Tra la dama e la bionda opinionista non c’è molta simpatia e, nel corso della nuova puntata in programma oggi, lunedì 3 ottobre, ci sarà l’ennesima discussione tra Pinuccia e Tina. Cosa scatenerà la nuova lite tra le due? Dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, non sappiamo la causa della discussione, ma è probabile che la causa del litigio sia il rapporto tra Pinuccia e Alessandro.

Quest’ultimo ha più volte ribadito di volere con Pinuccia solo un’amicizia mentre la dama non ha mai nascosto di volere un rapporto sentimentale. L’insistenza di Pinuccia ha più volte scatenato la reazione di Tina che ha sempre puntato il dito contro la dama del trono over.

L’ultima lite tra Tina e Pinuccia

Quella in onda oggi sarà l’ennesima lite tra Pinuccia e Tina della stagione. Nelle precedenti puntate, infatti, le due hanno più volte discusso. ” Che invadente che sei. Alessandro ti vuole solo come amica”, ha sbottato Tina. “L’obiettivo di questa signora è solo mettersi in mostra, di farsi vedere ed essere riconosciuta. Sono mesi che lui parla di amicizia, ma amicizia non significa fare le esterne, andare a ballare insieme e farsi vedere. E’ questo quello che vuoi”, ha aggiunto la Cipollari.

Cosa accadrà, invece, questa sera? Voleranno parole grosse in studio tra l’opinionista e la dama del trono over? Lo scopriremo nel corso della puntata, in onda dalle 14.45 su canale 5.

