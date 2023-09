Pinuccia torna a Uomini e Donne per cantare/ La frecciatina di Tina Cipollari: “I grandi artisti…”

Il ritorno di Pinuccia a Uomini e Donne

Grande ritorno nello studio di Uomini e Donne durante la prima puntata della nuova stagione trasmessa da canale 5 l’11 settembre. Dopo l’addio alla trasmissione come dama del trono over, Pinuccia torna in studio come cantante. Maria De Filippi, prima di lasciare spazio a Pinuccia, svela che è stata richiesta a gran voce da Gianni Sperti e Tina Cipollari a cui spetta il compito di presentare l’ex dama che, con una canzone, ha superato in classifica “anche Italodisco. Mi dispiace per Spash”, dice Gianni. I due opinionisti, così, lasciano la scena a Pinuccia.

L’ex dama arriva con un elegante vestito fucsia e un grosso cappello e si muove come una vera star. Al termine dell’esibizione ringrazia tutti e chiede a Maria di poter restare in studio per guardare la puntata. “Decide tutto Tina quest’anno“, risponde ironicamente la De Filippi.

Pinuccia e Tina Cipollari si stuzzicano a Uomini e Donne

Di fronte alla richiesta di Pinuccia, Tina Cipollari interviene. “Stai commettendo un errore perché le grandi star, dopo l’esibizione, escono” ma Pinuccia controbatte spiegando di non avere altri impegni. L’ex dama, inoltre, rivolgendosi alla bionda opinionista, le fa i complimenti per il look e Tina le chiede se parteciperà al Festival di Sanremo.

“Non sono una cantante. Mi diverto e ho accettato di cantare perché è una passione”, afferma Pinuccia. “Maria hai il numero di telefono di Amadeus? Chiamalo per Pinuccia”, continua Tina scherzano mentre l’ex dama spiega di nn essere più alla ricerca dell’amore.

