Pio e Amedeo a De Martino: “Belen incinta, non è tuo?”/ “Spinalbese è uguale a te!”

Inevitabile che l’arrivo di Pio e Amedeo nello studio di Amici 2021, nel corso del serale, scatenasse il putiferio. Infatti il duo comico non si lascia sfuggire l’occasione di stuzzicare gli ospiti in studio, uno in particolare: Stefano De Martino. La presenza dell’ex di Belen Rodriguez lascia loro ampio spazio di battuta e, infatti, viene subito puntato il gossip del momento: la seconda gravidanza di Belen. “Tanti auguri a Stefano De Martino che diventa di nuovo papà! Un altro bimbo che arriva a casa De Martino! Diventa nuovamente papà, finalmente un fratellino per Santiago…” dice Amedeo, chiaramente commettendo (volontariamente) una gaffe. Infatti il collega lo ammonisce: “Non è suo!”

Pio e Amedeo pizzicano Belen: “Se li prende tutti uguali…”

La gag allora va avanti, tra l’imbarazzo e le risatine dei presenti, Stefano De Martino compreso: “Ah, non eri tu? Belen se li prende tutti uguali! – fa notare Amedeo, lanciando una stoccata alla Rodriguez – lei li prende, gli attacca le orecchie e se li prende tutti uguali! L’ultimo si chiama Antonino Spinalbese…” E mentre Stefano sorride alle battute, seppur un po’ imbarazzato, Amedeo va avanti e chiede “Ma voi vi sentite? Siete in rapporti?” Stefano conferma a gesti, poi viene nuovamente pizzicato: “So che lui fa il parrucchiere… ma non potevi farlo anche tu uno shampoo?”

