Pio e Amedeo “puntano” Checco Zalone/ A gennaio 2022 al cinema con “Belli ciao”?

Pio e Amedeo saranno ospiti della prima puntata dei Seat Music Awards, in onda questa sera, giovedì 9 settembre, su Rai 1. Diventati celebri grazie al programma “Felicissima Sera”, la coppia è famosa per le trovate strampalate ma ingegnose che hanno sempre fatto ridere milioni di italiani. Da giugno il duo è stato impegnato con le riprese del nuovo film “Belli ciao”, con la regia di Gennaro Nunziante, il quale ha diretto alcuni film di Checco Zalone come “Sole a catinelle” e “Quo vado?”. Pellicola girata tra Foggia, Milano e Roma, parla dell’eterno dilemma tra nord e sud: meglio trasferirsi al nord o restare ancorati alle proprie tradizioni al sud? Pio e Amedeo si vedranno schierati su fronti diversi. Il film, che il duo spera riuscirà ad uscire in tutte le sale a partire da gennaio 2022, era già stato interrotto lo scorso ottobre per via della pandemia.

Pio e Amedeo testimoni: processo per estorsione/ Scandalo ex direttore Caritas Foggia

Pio e Amedeo: le vacanze in famiglia con Cristina Garofalo e Maria Finizio

Pio e Amedeo, oltre a condurre una vita sempre più di successo a livello televisivo, hanno anche dei matrimoni felici con le loro mogli. Pio D’Antini è sposato con Cristina Garofalo, modella anche lei di Foggia. I due sembrerebbero essersi conosciuti in discoteca, e dopo un lungo fidanzamento durato 10 anni, hanno finalmente deciso di sposarsi nel 2016, lo stesso anno in cui è nata la loro figlia Chiara. Amedeo Grieco è invece spostato con Maria Finizio.

Heather Parisi: "Pio e Amedeo? In America non lavorerebbero più"/ "Certe parole..."

Genitori di Federico e Alice, la coppia è in realtà molto riservata, e per questo si conosce molto poco sulla moglie del comico. Pio e Amedeo hanno trascorso alcuni giorni di vacanza insieme e prima di partire hanno salutato sui social tutti i loro fan: “Da oggi tanta gente sarà in ferie…buone vacanze a voi, alla gente che ha lavorato un anno intero e stringe i denti in questo periodo difficile, buon lavoro a chi fa “la stagione” e si appresta a vivere i giorni più duri e buona fortuna a chi, da settembre, un lavoro lo cercherà…ora godiamoci questi giorni e non pensiamoci se ne arriveranno ancora di altri complicati. Buona estate a tutti!”.

LEGGI ANCHE:

Pio e Amedeo/ “Nostro discorso senza schieramento politico, ci dicevano terroni...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA