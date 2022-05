Pioli “’Is on fire’ anche ai matrimoni”/ “Maldini? Troveranno soluzione, su Ibra…”

Appuntamento imperdibile ieri per tutti i tifosi del Milan a Che Tempo Che Fa: ospite vi era infatti Stefano Pioli, il grande artefice della clamorosa cavalcata rossonera, conclusasi con lo scudetto. “Sono a Forte dei Marmi – esordisce il mistero meneghino, parlando con Fabio Fazio, il conduttore – mi sto riposando, in famiglia. Oggi sono andato ad un matrimonio”. E al matrimonio hanno ovviamente messo Pioli is on fire: “Ormai è così, arriva dappertutto. Emozione incredibile, la cosa più bella sono i tifosi del Milan che sono stati così entusiasti di questo successo. A loro un grande ringraziamento per la passione”. E ancora: “Credo che l’aspetto più gratificante sia che i tifosi mi hanno accolto e accettato per quello che sono. Ho cercato di essere me stesso, di fare tutto con grande passione ed entusiasmo. Il fatto che loro mi hanno riconosciuto queste caratteristiche mi ha riempito di orgoglio”. Sul suo rapporto con la mamma: “È contenta. Tenace è un complimento, è sempre stata la più critica della famiglia, ma sempre critiche costruttive. Tra i molti consigli che mi ha dato forse qualche volta ci ha preso”.

Si parla anche di Carlo Ancelotti, unico allenatore ad aver vinto quattro Champions League: “Carlo è una leggenda. La sua qualità di entrare nella testa e nel cuore dei giocatori è fantastica”. Un Milan che ha chiuso la stagione in maniera memorabile, ma il finale ha rischiato di essere diverso “Il momento più difficile della stagione? Credo la sconfitta nel derby di Coppa Italia. La partita successiva sarebbe stata difficile, con la Lazio. Il nostro era il più calendario a detta di tutti più difficile, vincerle tutte è stato un percorso. Siamo partiti che non eravamo i più forti ma lo siamo diventati”. Si parla poi di Ibrahimovic, reduce da un’operazione al ginocchio sinistro: “Come sta? Meglio. Non vedeva l’ora di operarsi, si è potuto allenare pochissimo, ma il suo contributo è stato importantissimo. Lui è un campione in tutto e per tutto, ci ha aiutato a crescere, a darci quella forza competitiva che ha dentro. Per me è la persona più intelligente e divertente che ho conosciuto nel calcio. Lui si è operato per continuare a giocare, spero continui perché ha ancora tanto da dare”.

STEFANO PIOLI: “CON LA DIRIGENZA STIAMO PARLANDO DI ACQUISTI”

Quindi lo sguardo di Stefano Pioli al futuro di Paolo Maldini, in settimana protagonista di una polemica con il Fondo Elliott visto il suo contratto ancora in scadenza: “Per ottenere un risultato così importante vuole dire tutte le componenti del club hanno dato il massimo. In una stagione ci possono essere opinioni differenti, ma abbiamo sempre affrontato i discorsi per trovare soluzione. Sarà così anche stavolta e vogliamo continuare ad essere competitivi”.

E non si poteva non accennare al calciomercato: “Gli acquisti? Con la dirigenza stiamo già parlando, non posso dirli però. Leao? Posso dire che è un grande giocatore, credo proprio che rimanga per quello che so io. Mi auguro di lavorare tanto con lui, è cresciuto tanto e ha ancora tanti margini di miglioramento”. Leao è la massima espressione del Milan scudettato, un gruppo fratto di giovani talenti e campioni in erba: “Com’è avere a che fare con ragazzi di 20 anni? “Bellissimo, ti mantengono più giovane, ma non è semplice. Bello ascoltarli, conoscerli, sono molto fortunati, ma ognuno ha le proprie paure ed è bello cercare di aiutarli e conoscere meglio in profondità per diventare farli uomini più completi”. Chiusura dedicata alla famosa medaglia rubata: “Si, l’ho riavuta”.

"Ibrahimovic non vedeva l'ora di fare questa operazione perché ha sofferto molto. È un campione in tutto e per tutto. Mi auguro che ci sia anche l'anno prossimo, ha ancora tanto da dare". Stefano Pioli, allenatore del @acmilan 🏆 , a #CTCF pic.twitter.com/17nurvI3Oo — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 29, 2022













