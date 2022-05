Pioli is on fire quale canzone è?/ Video e coro dell’inno scudetto dei tifosi Milan

Pioli is on fire è senza dubbio il coro più cantato dai tifosi del Milan nelle ultime 24 ore. Dopo la vittoria dello scudetto a seguito del successo contro il Sassuolo al Mapei Stadium, il popolo rossonero è esploso di gioia, intonando il famoso coro dedicato al tecnico Stefano Pioli, il vero artefice del tricolore 2021-2022 del Diavolo. Ma da dove nasce questa esultanza e da quale canzone deriva? “Pioli is on fire” prende spunto da una storica hit tutta italiana, leggasi Feed From Desire, cantata da Gala e prodotta da Maurizio Molella e Filippo Carmeni (in arte Phil Jay), nel lontano 1996. Il coro ha iniziato a diffondersi in particolare a fine anno 2020, precisamente il 6 dicembre di due anni fa quando i giocatori rossoneri, dopo una vittoria allo stadio Ferraris di Genova contro la Sampdoria per due a uno, vennero appunto immortalati sul pullman mentre cantavano il noto brano dance.

Da allora è divenuto un tormentone nonché la colonna sonora del popolo meneghino. “Mi fa davvero molto piacere – ha raccontato pochi giorni fa Gala Rizzato, la cantante della hit, artista milanese, intervistata dai microfoni de La Gazzetta dello Sport – perché Pioli è un allenatore che ha riscritto il proprio destino e quello della sua squadra. Freed From Desire è amata e “reinterpretata” da tantissime persone perché è una metafora di rivincita, di resilienza, che vuole ispirare la gente a superare gli ostacoli, ad andare oltre i limiti“.

PIOLI IS ON FIRE, VIDEO E CORO: “SE IL MILAN MI INVITASSE A SAN SIRO…”

Quindi Gala aveva proseguito: “Se il Milan mi invitasse a cantarla a San Siro per festeggiare lo scudetto? Certo che sì, molto volentieri. Ho cantato dal vivo questo brano in stadi e palazzetti di tutto il mondo, dalla Francia alla Spagna fino al Belgio, dove mi sono esibita prima di una partita della nazionale e Hazard mi ha regalato una maglia. Da italiana, e in particolare da milanese, sarebbe un onore cantare dal vivo in uno stadio come San Siro: non è mai successo. Ovviamente, a Pioli stringerei la mano“.

Pioli is on fire, o meglio Feed from desire, è usata da molti tifosi di calcio in tutto il mondo, non solo dal Milan: all’estero, ad esempio, è utilizzata dal Leicester come coro per il bomber Vardy, ma anche dai tifosi della nazionale inglese. In Italia, invece, la si sente spesso fra i supporters di Cagliari e Spezia.













