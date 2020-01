PIPPO BAUDO, EX MARITO KATIA RICCIARELLI/ “Quando finì volevo andare via da tutto”

Non fa il nome di Pippo Baudo, eppure Katia Ricciarelli a Verissimo parla di lui e del momento che seguì la loro rottura. La cantante ricorda, infatti, dell’avventura intrapresa a La Fattoria subito dopo e racconta alla Toffanin: “La fattoria è stata un’esperienza che io ho affrontato quando mi sono separata dal mio ex marito – così spiega – e quindi volevo una liberazione totale, nel senso che volevo andarmene e non vedere più nessuno. In realtà gli altri ti vedono, ti controllano, però tu almeno non vedi nessuno”. Quando la conduttrice di Verissimo le chiede se sia stata più amata o abbia più amato, la Ricciarelli dichiara senza peli sulla lingua che”Io sono stata più amata, anche perché ho avuto una forte devozione per la mia carriera”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pippo Baudo, ex marito Katia Ricciarelli

Pippo Baudo rimarrà sempre uno dei più grandi personaggi della tv italiana, anche se ultimamente non è così facile vederlo sul piccolo schermo. Storica anche la sua lunga relazione con Katia Ricciarelli, interrotta nel 2004 in modo improvviso. “Mi piacerebbe avere qualcuno così, per tenerci compagnia nei nostri vecchi anni”, ha detto la cantante a Quotidiano Nazionale, “con Baudo sono stati 18 anni di matrimonio felice. Poi qualcosa non ha funzionato. Niente tragedie. Se la casa mi cade in testa, io mi sposto”. I due si sono legati sentimentalmente nell’86 e sono sempre apparsi come una coppia solida, inseparabile, innamoratissimi. “Ho rimosso anche l’anno in cui è finito. Quando ci siamo rivisti, ci siamo abbracciati come due vecchi amici. Mi dispiaceva non sentirlo più, anche perchè 18 anni di matrimonio sono lunghi. Buttare via tutto per qualche stupida cosa non era giusto. Siamo persone adulte e intelligenti, quindi dovevamo smetterla con questa storia”, ha detto ancora riguardo al più recente incontro con Baudo, avvenuto all’Arena di Verona. A quanto pare potremmo non sapere tutto ciò che è accaduto nel dietro le quinte della loro separazione: Katia Riciarelli potrebbe svelare altri dettagli nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 11 gennaio 2020, in occasione della quale ripercorrerà i 50 anni della sua carriera piena di successi. In via ufficiale, l’ultima volta che l’ex coppia ha avuto modo di sentirsi risale allo scorso ottobre, proprio in occasione della festa che la Ricciarelli ha voluto dare per il suo anniversario. “Lo ringrazio tanto. E’ stato un bellissimo regalo, mi sarebbe dispiaciuto molto se non fosse arrivato”, ha commentato la Ricciarelli dopo aver ricevuto un messaggio d’augurio da parte dell’ex compagno di vita.

Pippo Baudo, il ritorno in tv

Sono trascorse poche settimane da quando abbiamo potuto assistere al ritorno di Pippo Baudo in tv. L’occasione gli è stata data da Vent’anni che siamo italiani, il programma condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. In quest’occasione, il pigmalione dalla celebre frase ‘l’ho inventato io’, ha svelato alcuni aneddoti sulla sua carriera. “Quando tornai in Rai, mi misero in punizione. Mi assegnarono un programma di 30 minuti al pomeriggio. Pian piano l’ho allungato, l’ho portato al preserale e poi è nato il programma più bello che ho fatto, Novecento”, ha dichiarato parlando di quanto avvenuto alla fine degli anni Novanta. Baudo infatti non è sempre stato un baluardo della tv pubblica, ma per un certo periodo, anche se senza clamori, è stato reclutato da Canale 5. Al suo ritorno nella Rai, non ha avuto la possibilità di ritornare sul canale ammiraglia o sul principale, ma su Rai 3 con il quiz Giorno dopo giorno. “Io ho voluto molto bene a Pippo, fa parte della storia della tv, ma quella trasmissione che facemmo insieme non funzionò”, ha dichiarato invece Bruno Vespa a Vieni da me, ritornando a quella lite avvenuta alla fine del programma Centocinquanta, nel 2011. “Fu per colpa nostra, sia mia che di Pippo”, ha specificato il giornalista, “andò malissimo, proprio male male. Era sbagliata la coppia”. I toni fra i due tuttavia erano ancora accesi appena due anni fa, quando Baudo commento con derisione la richiesta di Vespa riguardo al compenso tagliato: “Una dichiarazione clamorosa. Abbiamo scoperto che Vespa è un comico. Lo sospettavamo, ora ne abbiamo la prova”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA