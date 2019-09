Pippo Franco, figlio Gabriele a Temptation Island/ “E’ fedele, Silvia non la conosco”

Fra i concorrenti dell’edizione 2019 di Temptation Island Vip, anche Gabriele Pippo, che altri non è se non il figlio del grandissimo comico e presentatore tv Pippo Franco. Il 34enne si è recato sull’isola della tentazione assieme alla fidanzata Silvia, di 8 anni più giovane di lui: “Appena ho saputo che avrebbe partecipato a questo programma – svela Pippo in un’intervista concessa ai microfoni di Spy – non mi sono preoccupato neanche un po’. Perché? Perché lo conosco e anche lui conosce se stesso molto bene. Gabriele è un ragazzo maturo, ha consapevolezza di se e soprattutto non ha paura di niente”. Franco racconta di come il figlio abbia voluto partecipare al programma di Canale 5 non per vanità e nemmeno per apparire, ma semplicemente “ha voluto cogliere un’opportunità che gli è stata offerta per affrontare un’esperienza così estrema che, contrariamente a quello che pensano gli altri, arricchisce l’interiorità”.

PIPPO FRANCO, FIGLIO GABRIELE A TEMPTATION ISLAND

Pippo Franco è onesto quando il giornalista di Spy gli domanda se suo figlio si possa definire vip: “Direi di no, invece si può definire interamente Pippo, intendo come carattere. Sotto certi aspetti è proprio uguale a me, soprattutto nell’uso dell’ironia”. Il volto noto della televisione conferma di come il figlio si sia fatto da solo: “E come lui – spiega – suo fratello, che oggi fa lo psicologo. Sin dall’asilo li abbiamo mandati alle scuole inglesi e americane, affinchè avessero più informazioni possibili sul mondo. Crescendo, poi, abbiamo fatto in modo che potessero costruire la loro indipendenza”. Pippo Franco svela di non aver mai imposto nulla ai due figli, se non l’educazione. A sorpresa, il conduttore racconta di come Gabriele e il fratello non lo abbiamo mai seguito in tv: “Non hanno mai guardato i miei programmi televisivi – aggiunge – e nemmeno hanno visto spesso le mie serate, ma mi hanno seguito come padre”.

“SILVIA? NON LA CONOSCO BENE”

Il giornalista chiede quindi a Pippo Franco se c’è qualcosa che non sappiamo ancora del figlio, e che potremmo scoprire nel corso del programma Mediaset: “E’ un ragazzo che ha girato il mondo – spiega – e che è assolutamente autonomo. Raramente lo vediamo – prosegue – semmai ci sentiamo al telefono, neanche troppo spesso. Non conosco i suoi amici e le sue amiche, se non quelli di infanzia, ma ogni tanto mi fa sentire i suoi progetti musicali, quelli sì: lui ama la musica più di ogni altra cosa”. Infine un commento sull’attuale compagna del figlio, la 26enne Silvia: “Quest’ultima ragazza l’ho vista poche volte, dieci volte a dire tanto e non abbiamo mai parlato o approfondito. Si vede che non è ancora il momento. Queste sono cose che riguardano Gabriele, quello che conta è la sua libertà. Riuscirà a resistere? So per certo che è estremamente fedele, non ha mai ceduto alle sciocchezze”.



