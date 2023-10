Pisa, crolla tetto di un casolare/ Morto ragazzo di 17 anni, la tragedia davanti agli amici

Crolla il tetto di un casolare a Pisa (Calcinaia): giovane di diciassette anni muore davanti agli amici

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio nella campagna di Fornacette, vicino a Pisa, quando il tetto di un edificio abbandonato è crollato, causando la morte di un ragazzo di diciassette anni. Il giovane si trovava all’interno dell’edificio insieme ai suoi amici al momento dell’incidente. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, ma sembra che il gruppo di ragazzi si trovasse all’interno di un casolare abbandonato quando improvvisamente il tetto si sarebbe sgretolato, intrappolando mortalmente il giovane.

L’adolescente, residente a Pontedera, non è riuscito a sfuggire al crollo e ha perso la vita. Secondo le prime ipotesi, è possibile che i ragazzi si trovassero in quella zona per gioco, forse per fare video e scattare foto all’interno e all’esterno del casolare abbandonato, con l’intenzione di condividere il tutto sui social media per documentare la loro visita al luogo.

Pisa, crolla il tetto di un casolare: dopo la tragedia autorità al lavoro per chiarire la dinamica degli eventi

Le autorità stanno ancora raccogliendo testimonianze e informazioni per chiarire e comprendere esattamente la sequenza degli eventi. Secondo quanto riferisce il sito di Ansa, nel tentativo di soccorrere il giovane, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, ma purtroppo hanno potuto solo recuperare il corpo senza vita del ragazzo dalle macerie.

L’incidente si è verificato poco prima delle 18 di oggi, venerdì 13 ottobre, nel comune di Calcinaia. Gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto per comprendere meglio le circostanze della tragedia. Come dicevamo, una delle ipotesi più accreditate è che i ragazzi si trovassero nel luogo dell’incidente per motivi ludici. Poi la tragedia inaspettata, con il ragazzo travolto dal crollo e rimasto intrappolato mortalmente tra le macerie.

