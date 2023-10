Pisa: rissa sfiorata in ospedale/ Bimba “contesa” tra le nonne: “Doveva nascere a Livorno”

All’ospedale di Pisa pochi giochi fa si è sfiorata una rissa, che per quanto potrebbe sembrare un copione tristemente già letto e riletto, in realtà nasconde una storia che ha dell’assurdo. Infatti, non si tratta dell’ennesimo caso in cui un paziente o i suoi familiari aggrediscono gli operatori sanitari per una ragione o per un’altra, ma è specchio di una rivalità campanilistica che permea la storia italiana, specialmente tra Pisa e Livorno, due città vicinissime, ma anche profondamente divise. Il pomo della discordia tra i bellicosi è stata la nascita di una bambina da madre livornese, nell’ospedale pisano, con conseguente arrabbiatura da parte della nonna, anch’ella livornese, discapito di quella pisana.

Pisa: rissa sfiorata per la bimba contesa tra le due nonne

Insomma, a far quasi sfiorare la rissa all’interno dell’ospedale di Pisa è stata la nascita della primogenita di una donna originaria di Livorno. Da un lato dell’immaginario ring la nonna livornese, dall’altro quella pisana, mentre le armi scelte sono state, da prima, insulti, accusi e spergiuri di ogni tipo, ma quando si stava per arrivare alle mani ci hanno pensato gli agenti di polizia a riportare la pace tra le due nonne, o forse solo a separarle perché litigassero da un’altra parte.

Facendo un passo indietro, la nascita della bambina doveva essere un momento di giubilo e serenità per la famiglia, ma si è trasformato in un incubo consumatosi all’ospedale di Pisa. La madre, infatti, originaria e residente a Livorno, si trovava nel momento cruciale a casa della suocera, pisana. Così, la rottura delle acque improvvisa ha costretto la donna a recarsi al più vicino ospedale. L’altra nonna, madre della neo-mamma, ha appreso la notizia a distanza, recandosi su tutte le furie all’ospedale di Pisa. Lì, raggiunto il reparto, ha subito additato la madre del marito della figlia di aver architettato il tutto per far nascere la piccola lì, di fatto aggredendola. Gli operatori sanitari, dunque, hanno avvertito la polizia, che dopo il suo intervento con una volante è risuscita a calmare le due contendenti.

