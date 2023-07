Pitbull aggredisce bimbo di 2 anni: è grave/ Azzannato al volto: lesioni vicino la carotide

Un bambino di due anni è grave dopo essere stato azzannato al volto da un pitbull. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Vallecrosia, in provincia di Imperia. Il piccolo è stato trasferito in eliambulanza in codice rosso al Gaslini di Genova. Il cane, secondo quanto ricostruito nelle prime ore dopo la tragedia dalle forze dell’ordine, sarebbe stato con un conoscente della madre. L’uomo avrebbe bussato alla porta di casa e quando la donna ha aperto, l’animale si sarebbe scagliato contro il bimbo piccolo, azzannandolo al volto.

Si tratta della seconda aggressione di un pitbull nel giro di pochi giorni. Sempre nell’Imperiese, venerdì scorso è stata aggredita una donna di 34 anni, riportando ferite a un braccio e al torace. I carabinieri stanno ora indagando sul caso del bimbo azzannato dal pitbull, cercando di ricostruire l’esatta dinamica alla ricerca di eventuali responsabilità.

Pitbull aggredisce bimbo di 2 anni: il piccolo operato

Come spiega SanremoNews, le condizioni del bimbo sono serie, anche se è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi. Il piccolo, di 2 anni, avrebbe riportato serie lesioni al naso, a un occhio, alla fronte e vicino alla carotide: si trova adesso al Gaslini di Genova dove è stato portato in eliambulanza subito dopo l’aggressione. I medici avrebbero deciso di sottoporre ad un intervento il bambino, che versa in gravi condizioni ma sarebbe rimasto cosciente durante il trasporto in ospedale.

L’animale, senza alcuna ragione specifica, sarebbe diventato violento non appena la mamma del piccolo avrebbe aperto la porta al conoscente, che portava con sé il pitbull. Durante le operazioni di soccorso, il cane sarebbe stato chiuso in balcone e poi affidato all’ambulanza veterinaria di Asl 1.

