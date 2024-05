Pitbull azzanna e uccide bimbo di 5 mesi a Vercelli/ Il piccolo era in braccio alla nonna

Un pitbull ha ucciso un bimbo di cinque mesi in provincia di Vercelli. L’ennesimo caso di questo tipo che si è verificato nelle ultime settimane in Italia, l’ennesima tragedia che forse si poteva evitare. L’episodio è raccontato dal quotidiano Il Messaggero attraverso il proprio sito web, e ci giunge precisamente da Palazzolo Vercellese, dove, una giovane coppia che si è trasferita da poco in paese, ha lanciato l’allarme nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 maggio 2024.

Stando a quanto emerso sembra che, al momento dell’aggressione, il bimbo fosse in braccio alla nonna che stava passeggiando in giardino, quando ad un certo punto è stata appunto aggredita. Sono stati inutili tutti i soccorsi del personale sanitario, che è intervenuto sul luogo segnalato anche con l’elicottero per essere più tempestivo: alla fine per il neonato, un bimbo di soli cinque mesi, non c’è stato nulla da fare e ne è stato dichiarata la morte sul luogo.

PITBULL AZZANNA E UCCIDE BIMBO DI 5 MESI A VERCELLI: COSA E’ SUCCESSO

Ma cosa è successo? La tragedia è avvenuta in una zona del paese vicino all’ex asilo, e sembra che i genitori del bimbo fossero usciti a fare la spesa: molto probabilmente rientrando hanno assistito alla scena terribile e alla fine è stata la giovane coppia a portare il bimbo in fin di vita presso l’elisoccorso che nel frattempo era atterrato nel campo sportivo locale, non distante dall’abitazione dove vivevano.

Le forze dell’ordine, precisamente i carabinieri di Vercelli, hanno aperto una indagine, nel frattempo lo stesso Pitbull è stato sequestrato dai militari dell’Arma, in attesa di ulteriori accertamenti. Secondo quanto raccontato, fino ad ora non aveva mai dato dei segnali di squilibrio ma evidentemente la scena della nonna con in braccio il piccolo l’ha un po’ destabilizzato.

PITBULL AZZANNA E UCCIDE BIMBO DI 5 MESI A VERCELLI: I NUMEROSI CASI DEGLI ULTIMI TEMPI

La cosa certa è che negli ultimi tempi sembrerebbero essersi moltiplicate le aggressioni di questo tipo, basti pensare che soltanto il 13 maggio scorso una bimba di due anni è stata azzannata da un pitbull in quel di Milano, ed è stata ferita in maniera grave. Nella giornata di ieri, invece, è emersa la notizia che nel foggiano una ragazza di 15 anni è stata morsa da un pitbull assieme ad una bimba di 7 anni.

L’episodio è avvenuto di preciso a Serracapriola, in Puglia, così come confermato dal sindaco del paese, Giuseppe D’Onofrio. In questo caso il cane era al guinzaglio con la sua padrona ma è riuscito a liberarsi, azzannando la 15enne e poi la bimba più piccola, che è stata salvata dalla madre che vedendo la scena si è buttata dal balcone per soccorrere la piccola. Nel gesto disperato la donna si è rotta il piede e ne avrà per 60 giorni, mentre la bimba ha riportato delle abrasioni alle braccia e alle gambe e guarirà nel giro di una ventina di giorni.

