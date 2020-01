Più forte ragazzi/ Su Rete 4 il film con Terence Hill e Bud Spencer (18 gennaio)

Più forte ragazzi va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, sabato 18 gennaio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1972 con la regia di Giuseppe Colizzi il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Amedeo Pagani e Barbara Alberti. La pellicola è stata prodotta dalla Delta Production in collaborazione con Tiger Film, il montaggio è stato eseguito da Antonio Siciliano mentre i costumi indossati dagli attori e la scenografia sono frutto del lavoro di Piero Poletto. Nel cast di questa pellicola sono presenti oltre ai principali protagonisti Terence Hill, Bud Spencer anche Renè Kollder pornhoff, Alexander Allerson, Ferdinando Murolo, Michel Antoine, Riccardo Pizzuti, Carlos Munoz e Marcello Verziera.

Più forte ragazzi, la trama del film

Ecco la trama di Più forte ragazzi. Due piloti di aereo al momento disoccupati decidono di aiutare un amico in difficoltà ed in particolar modo di inscenare un incidente aereo circa sulla giungla Amazzonica in maniera tale da permettergli di incassare il compenso pattuito con la compagnia di assicurazione. Per ironia della sorte durante questo tentativo di inscenare il disastro aereo, in effetti l’aeroplano presenta un guasto che fa precipitare i due proprio all’interno della foresta amazzonica. Salvi per miracolo, i due riescono a risalire un fiume e raggiungere una piccola comunità di cercatori di oro che praticamente sono guidati da una sorta di boss di nome Mr Ears. Dopo aver valutato con attenzione questa situazione e soprattutto avendo preso atto di come sono rimasti praticamente senza neppure un soldo, i due amici decidono di mettere insieme una sorta di società e cercare di contrastare gli affari dello stesso boss ed in particolar modo acquistano un vecchio aeroplano con cui vogliono portare rifornimenti di generi alimentari ai tanti minatori presenti nella zona disposti a pagare cifre davvero esorbitanti in pepite d’oro. Naturalmente la loro iniziativa non viene presa bene dal potente boss il quale inizia a contrastare il loro business mettendogli contro una serie di scagnozzi pronti a tutto pur di ucciderli. I due amici però facendo leva sulla loro capacità di sapersela cavare in ogni genere di situazione e soprattutto potendo contare sulla forza bruta di uno dei due, riescono sempre e comunque ad avere la meglio nonostante il boss possa anche far leva sulle proprie conoscenze dal punto di vista politico. I due amici porteranno avanti quindi una battaglia piuttosto dura che peraltro consentirà loro di fare la conoscenza di un vecchio cercatore di oro che viene preso per matto ma che in realtà aveva trovato un enorme giacimento di oro ed altri metalli preziosi.

