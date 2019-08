Placido Domingo accusato di molestie sessuali/ Smentita: “Solo relazioni consensuali”

Placido Domingo accusato di molestie sessuali: secondo quanto riporta Ap (Associated Press), diverse donne hanno accusato il tenore spagnolo di averle costrette ad avere dei rapporti con la promessa di ottenere ingaggi. E non solo: in caso di rifiuto, la leggenda dell’opera le avrebbe maltrattate. L’agenzia statunitense sottolinea che almeno trenta persone avrebbero affermato di aver assistito a comportamenti sessuali inappropriati da parte di Placido Domingo, che ha immediatamente replicato alle pesanti accuse: «Sono profondamente preoccupanti e poste in maniera inesatta: io ho sempre creduto che le mie interazioni e relazioni siano state sempre ben accettate e consensuali». Dopo il caso Kevin Spacey e le recenti denunce nel mondo della moda, nuove accuse di molestie sessuali nei confronti di uno dei volti di punta del mondo della lirica.

PLACIDO DOMINGO ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI

Associated Press ha aggiunto inoltre che Domingo avrebbe ‘punito’ professionalmente tutte coloro che hanno respinto le sue avances: l’agenzia afferma di aver raccolto le testimonianze di otto cantanti e di una ballerina, episodi di abusi sessuali che sono stati registrati a partire dalla fine degli anni Ottanta fino ai giorni nostri. Sette persone hanno aggiunto che le rispettive carriere siano state influenzate negativamente dopo aver respinto Placido Domingo, tra chi non ha ottenuto i ruoli promessi e chi invece non è stato mai assunto. Per il momento le accusatrici hanno chiesto di mantenere riserbo sulla loro identità, tranne Patricia Wulf, una mezzosoprano che ha collaborato con il tenore alla Washington Opera. Una donna ha affermato che il tenore spagnolo le avrebbe infilato una mano sotto la donna durante un incontro, mentre altre tre donne hanno dichiarato di essere state baciate contro il loro volere, rispettivamente in uno spogliatoio, in una stanza d’albergo e nel corso di una riunione di lavoro a pranzo. Quest’ultima presunta vittima ha commentato: «Un pranzo di lavoro non è strano, è strano qualcuno che cerca di tenerti la mano o che prova a metterti la mano sul ginocchio».

