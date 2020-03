Plaquenil, idrossiclorochina vaccino Coronavirus?/ “Da usare prima e dopo infezione”

La diffusione del coronavirus rallenta e gli scienziati guadagnano tempo prezioso per la ricerca. La conferma arriva da una ricerca a cui sta lavorando il virologo Roberto Burioni. Ospite di “Che tempo che fa” su Rai 2, ha dato indicazioni importanti sugli studi condotti sul Plaquenil idrossiclorochina, un farmaco in compresse normalmente usato per curare l’artitrite reumatoide e che si è dimostrato in grado di bloccare l’infiammazione che causa l’insufficienza respiratoria. «Sembra essere efficace, i dati che stanno arrivando sono abbastanza sorprendenti». Per Burioni è una «strana sorpresa», perché si usava per la malaria. Nel 2005 fu già valutato come efficace per inibilare la replicazione del coronavirus della Sars. Ma la cosa finì nel dimenticatoio perché quel virus si era estinto. Ora è stato recuperato e lo si sta sperimentando. «Per questo è importante isolare il virus. Così in laboratorio possiamo prendere il virus, farlo replicare nelle cellule e col farmaco accorgerci se la distruzione delle cellule viene inibita».

PLAQUENIL CONTRO CORONAVIRUS: BURIONI PRESENTA STUDIO

Roberto Burioni ha rivelato che la sperimentazione è stata condotta anche nel laboratorio in cui lavora al San Raffaele. «Siamo riusciti a dimostrare in questo studio una cosa particolare». Il docente dell’università Vita-Salute San Raffaele ha spiegato che il Plaquenil è stato somministrato prima e dopo l’infezione. «Può essere utile come prevenzione e cura. Questo ci fa capire che quando ci sarà uno studio clinico, e lo faremo subito, potremo includere delle persone a rischio a cui dare questo farmaco anche prima e poi vediamo cosa succede». Il virologo comunque ne ha parlato con prudenza: «Questo è un punto di partenza, non di arrivo. L’efficacia non è certa, invece gli effetti collaterali sì. Ma è già una buona notizia». E infatti l’Aifa aveva concesso nei giorni scorsi l’uso off label, quindi fuori dalle indicazioni, dell’idrossiclorochina, farmaco antimalarico usato anche come antireumatico. A proposito invece dei numeri di oggi: «Cominciano ad essere meno negativi. Stiamo raccogliendo il frutto del nostro comportamento. Non possiamo predire il futuro, ma la situazione sta rallentando. E questo deve portarci a persevare nei sacrifici. Stiamo guadagnando del tempo, questo è utile per organizzarsi e tornare a lavorare in sicurezza. Ma questo tempo serve anche per la ricerca».



