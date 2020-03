Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: oltre 10mila morti ma trend in calo

È in calo il trend dei nuovi positivi, ma i morti con Coronavirus in Italia hanno superato la soglia di 10mila. Gli ultimi dati confermano che il contagio continua, ma secondo l’Istituto superiore di sanità (Iss) il picco dell’epidemia non è lontano. I casi totali sono 92.472, 5.974 in più rispetto ai 5.959 registrati il giorno prima. Si tratta quindi di un leggerissimo incremento. Sono 70.065 gli attualmente positivi (+3.651 contro i +4.401 del giorno precedente), 12.384 le persone che finora sono guarite (+1.434 sui 589 di venerdì, quindi quasi il triplo in più). Le vittime totali da inizio epidemia sono 10.023, con un aumento di 889 in un solo giorno, ma in calo di 80 rispetto ai 969 diffusi venerdì. La situazione è critica in Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia: per affrontare l’emergenza i letti in terapia intensiva sono arrivati a 1600, quindi c’è stato un aumento del 110%. Ad oggi, secondo i dati forniti dalla Protezione civile, sono 82 i pazienti trasferiti in altre regioni, 7 più di ieri. Si tratta di 42 pazienti Covid e 40 non Covid.

CORONAVIRUS ITALIA, LAMORGESE: “SPERO FINE EMERGENZA IN ESTATE”

Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, parlando ieri a Sky Tg24 ha espresso la speranza che la prossima estate l’Italia sia fuori dall’emergenza coronavirus. «Me lo auguro», ha dichiarato. Così come si augura che da questa epidemia possa «venir fuori qualcosa di positivo in termini di unità del paese» e nella capacità di «affrontare le cose importanti senza contrapposizioni e con un’unità di intenti da parte di tutti». Nell’intervista ha sottolineato l’importanza della «solidarietà verso le famiglie in difficoltà», che considera «una strada obbligata», ma al tempo stesso ritiene che lo Stato debba «contrastare ogni comportamento illegale e che possa avere ricadute sull’ordine e la sicurezza pubblica». Lamorgese comunque ha spiegato che gli italiani, in gran parte, hanno avuto il senso di responsabilità necessario in questo momento. «Col tempo gli italiani si sono resi conto delle difficoltà e sono più rispettosi delle regole, lo vedo dai numeri». Riguardo un controllo “alla coreana” per tracciare i casi positivi: «Purché siano misure a tempo, ma devono essere attuate tutte le precauzioni necessarie affinché queste sim vengano immesse in un circuito di controllo da parte delle forze di polizia».



© RIPRODUZIONE RISERVATA