Play at Home, iniziativa Playstation contro covid-19/ In regalo Uncharted e Journey

Sony e PlayStation hanno annunciato un’interessante iniziativa per sottolineare l’impegno della stessa azienda nipponica nel delicato momento di emergenza che stiamo vivendo causa epidemia di coronavirus. Il Ceo di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha annunciato “Play at Home” (che tradotto significa “giocare a casa”), che consta su due aspetti significativi: il primo, quello che senza dubbio farà maggiormente felice i videogiocatori di tutto il mondo, consiste nel regalare dei giochi; il secondo, nella creazione di un fondo da destinare alle software house indipendenti più piccole, che potrebbero uscire “malconce” dopo questa emergenza non soltanto sanitaria ma anche economica. “Le persone di tutto il mondo stanno facendo la cosa giusta rimanendo a casa per contribuire a contenere la diffusione del COVID-19 – le parole di Ryan nell’annunciare Play at Home – siamo molto grati a tutti coloro che osservano l’obbligo di distanziamento fisico e prendiamo sul serio la nostra responsabilità come piattaforma di home entertainment; per questo, chiediamo alla nostra community di continuare a salvaguardare la salute di tutti giocando a casa”.

PLAY AT HOME DI PLAYSTATION: “SOLO UN PICCOLO PASSO…”

I giochi in regalo sono due, e precisamente “Uncharted: The Nathan Drake Collection”, una delle più belle collezioni di sempre con protagonista appunto l’avventuriero Nathan Drake, e “Journey”, un gioco indie davvero romantico e profondo. L’offerta è valida per un periodo limitato e i due giochi verranno regalati tramite il download in formato digitale a partire da domani, giovedì 16 aprile, fino al 6 maggio 2020. “In linea con l’obiettivo di SIE di preservare l’accesso a Internet negli Stati Uniti e in Europa – fanno ancora sapere dalla Sony – i download dei giochi potrebbero richiedere più tempo; apprezziamo la comprensione della nostra community nei confronti di queste misure, adottate nel tentativo di preservare l’accesso per tutti. Sappiamo – concludono – che si tratta solo di un piccolo passo e siamo grati di poter offrire questo sostegno ai nostri giocatori, alle nostre communities e ai nostri partner”.



