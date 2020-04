FIFA 20, server down/ EA offline, malfunzionamento su PlayStation 4 e Xbox One

Pubblicità

FIFA 20 offline, server di Electronic Arts in down: brutte notizie per gli appassionati del videogioco sul calcio più amato al mondo. Come denunciato da tantissimi giocatori sui social network, sono stati riscontrati problemi e malfunzionamenti: a partire dalle ore 8.00 di oggi, martedì 14 aprile 2020, pressoché nessuno è riuscito ad accedere al gioco. Molti utenti hanno segnalato le problematiche a EA, che riguardando anche una lentezza nei caricamenti e malfunzionamento all’interno di FIFA 20 FUT dell’applicazione web del titolo. Come spiegano i colleghi di Tomshw, le segnalazioni si sono moltiplicate nelle ultime ore e Electronic Arts non è riuscita a risolvere la situazione. Per il momento l’azienda non ha rilasciato dichiarazioni, ma è facile pensare che gli esperti siano al lavoro per archiviare i problemi. Ricordiamo che sono colpite tutte le piattaforme di gioco: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e dispositivi mobile.

FIFA 20 OFFLINE, SERVER EA DOWN

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione di FIFA 20, mentre sui social network – in particolare su Twitter – continuano le segnalazioni e le proteste: c’è chi non riesce a fare login e chi, invece, non riesce a caricare la pagina di accesso. Problemi generali che, come dicevamo, hanno toccato diverse zone del mondo: Italia ma anche Regno Unito, Francia e Germania. Una brutta notizia per gli appassionati, che stanno utilizzando i videogame per trascorrere più agevolmente questi giorni di quarantena forzata a causa dell’emergenza coronavirus. Attese novità a stretto giro di posta, attesa una nota ufficiale di Electronic Arts nel corso delle prossime ore.



