Playstation Plus, i giochi gratis di ottobre/ Need for Speed: Payback e Vampyr

Sono stati annunciati i due giochi gratis per agli abbonati al servizio Playstation Plus del mese di ottobre 2020. Si tratta precisamente di “Need for Speed: Payback” e di “Vampyr”. I due titoli saranno ovviamente scaricabili dal Playstation Plus senza alcun costo aggiuntivo a partire dal prossimo 6 ottobre. Sono due videogame che faranno senza dubbio felici i videogiocatori, tenendo conto che si tratta di un gioco di corse molto acclamato, il primo, e di un horror decisamente interessante il secondo. Per presentare i due titoli gratuiti del mese che inizierà domani, Sony ha scritto: “Sfrutta le quattro ruote e le abilità di pilota per superare gli avversari e sopravvivere in una città che vuole farti fuori e mettiti alla prova per tendere il filo sottile che separa un medico soprannaturale da un mostro scellerato, con i giochi PS Plus di questo mese”. E ancora: “Con Need for Speed: Payback e Vampyr in arrivo il 6 ottobre, in men che non si dica, risveglierai il pilota che è in te o affonderai i tuoi canini in un avvincente horror d’azione”.

PLAYSTATION PLUS, I GIOCHI GRATISI DI OTTOBRE DISPONIBILI FINO A LUNEDÌ 2 NOVEMBRE

I giochi saranno disponibili al download gratuito per circa un mese, fino a lunedì 2 novembre, quando poi verranno annunciati i nuovi titoli scaricabili di Playstation Plus. Fino al prossimo 5 ottobre, invece, saranno “downlodabili” sempre gratuitamente “Street Fighter V” e “PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds”, ovvero, i giochi selezionati dalla casa nipponica per il Playstation Plus del mese che si chiude quest’oggi. Per chi non conoscesse “Need for Speed: Payback”, si tratta del 23esimo capitolo dell’omonima serie di corse che da anni spopola su console e personal computer. Obiettivo, sfrecciare con il proprio veicolo super “modificato” fra panorami mozzafiato. “Sullo sfondo di Fortune Valley – scrive ancora Sony – un paradiso per i giocatori d’azzardo poco raccomandabili, scegli tra tre personaggi diversi dalle abilità uniche, personalizza le tue corse e lanciati in un mondo aperto ricco di eventi mentre cerchi di vendicarti su chi ti ha colpito”. Vampyr è invece uscito nel 2018, e si tratta di un GDR d’azione in terza persona ambientato sul finire della prima guerra mondiale e in cui il giocatore indossa i panni di un medico trasformato in vampiro in una Londra di inizio ‘900.



