Pluto Nash/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy (oggi, 20 marzo 2021)

Pluto Nash va in onda su Italia 1 nel pomeriggio di oggi, sabato 20 marzo, alle ore 16.25. Si tratta di una commedia di ambientazione fantascientifica diretta nel 2002 da Ron Underwood (Tremors, Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche, In the Mix – In mezzo ai guai) ed interpretato da Eddie Murphy (Il principe cerca moglie, Beverly Hills cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, Una poltrona per due), Rosario Dawson (Sin City, Alexander, In trance), Randy Quaid (National Lampoon’s vacation, Kingpin, Las Vegas – In vacanza al casinò) e Jay Mohr (Romantici equivoci, Jerry Maguire, la serie tv Ghost whisperer – Presenze). Nonostante la presenza di star come Eddie Murphy e Rosario Dawson il film fu un grandissimo flop al botteghino.

Pluto Nash, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Pluto Nash. Anno 2085: la Luna è stata colonizzata ma, lontana dai centri di potere della terra, è una sorta di terra selvaggia regolata dalla legge del più forte, dove soprusi, corruzione e clientelismi la fanno da padrone. Pluto Nash (Eddie Murphy) è un ex contrabbandiere, oggi padrone del locale più popolare della Luna, trasformata in una sorta di Las Vegas celeste per ricchi turisti terrestri.

La sua strada si incrocia però con quella del gangster Morgan (Joe Pantoliano), che vuole acquisire il suo locale per conto di Rex Crater (anch’esso interpretato da Murphy), un affarista che vuole comprare tutte le attività della Luna per poterla controllare. Il loro obiettivo è trasformare il locale in un casinò. Nash però non è interessato a vendere il locale e dovrà affrontare Morgan e Crater con l’unico aiuto della sua guardia del corpo, l’androide Bruno (Randy Quaid), e dalla giovane Dina (Rosario Dawson).

