Pnrr e Regioni, Meeting Rimini 2022/ Diretta video Fontana, Bonaccini, Toti, Musumeci

“IL PNRR: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”: INCONTRO CON PRESIDENTI REGIONE AL MEETING RIMINI 2022, I RELATORI

Dopo l’incontro in apertura del Meeting Rimini 2022 sul futuro del Pnrr e il rapporto tra Italia e Unione Europea, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza torna protagonista con l’incontro organizzato per oggi 22 agosto alle ore 17. Dal titolo “Il Pnrr: sviluppo e valorizzazione del territorio”, il Meeting di Rimini incontra diversi Presidenti di Regioni alle prese con i progetti del Recovery Plan italiano destinati al territorio, un elemento chiave nei mesi immediatamente successivi alle Elezioni del 25 settembre 2022.

Per poter partecipare in presenza qui trovate tutte le informazioni dettagliate (inizio alle ore 17 presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo D3), se invece partecipate da remoto il collegamento avrà inizio dalle ore 17 in diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting Rimini e su RepubblicaTv, SkyTG24, Quotidiano Nazionale, RaiNews e Askanews. Interverranno nel convegno – moderati da Roberto Inciocchi (Giornalista di SkyTg24) e introdotti da Andrea Simoncini (Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS): Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche; Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento; Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana; Nello Musumeci, Presidente Regione Siciliana; Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria

MEETING RIMINI 2022, DIRETTA VIDEO STREAMING CON I PRESIDENTI DI REGIONE SUL PNRR

Con i Governatori di Regione il Meeting Rimini 2022 approfondirà la tematica centrale per il futuro economico e sociale del nostro Paese – il Pnrr – entrando però nelle pieghe del rapporto profondo con il territorio dei vari progetti fin qui approvati. Nell’incontro di sabato scorso al Meeting, il Commissario agli Affari Europei Ue Paolo Gentiloni ha lanciato un appello ai partiti in campagna elettorale: «Non siamo condannati alla austerità. Ci vuole prudenza, ma abbiamo un piano di 40 miliardi all’anno legato a investimenti e riforme […] Bisogna accelerare ma non ricominciare da zero».

Nel dibattito di oggi 22 agosto in D3 della Fiera Nuova di Rimini, verrà a chiesto a che punto siamo con il Pnrr nelle Regioni italiane: I presidenti di regione illustreranno al Meeting i progressi e quello che ancora manca per rendere pienamente esecutivo il piano di ricostruzione potenzialmente più ampio del Piano Marshall dopo la Seconda Guerra Mondiale. In particolare, si partirà dalla cruciale domanda se riusciremo a smentire chi già da tempo pronostica un fallimento su tutta la linea del Pnrr: «Come le regioni, parti fondamentali del nostro paese, potranno concorrere al raggiungimento degli obbiettivi fissati in uno spirito d’unità necessario al bene del paese?». L’incontro è stato organizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Autostrade per l’Italia, Generali, Engineering, Eni, Philip Morris Italia, Invitalia, APT Regione Emilia-Romagna, Gruppo Maggioli, Regione Toscana.













