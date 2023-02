“Pochi controlli, UK verso allarme alimentare”/ Esperta “Rischi aviaria, peste suina”

La Gran Bretagna starebbe viaggiando a vele spiegate verso un allarme alimentare disastroso, per via degli scarsi controlli eseguiti alle frontiere sui prodotti importati dopo la Brexit. A parlarne apertamente sulle colonne del “Guardian” è stata Minette Batters, presidente della National Farmers’ Union, la quale ha accusato i ministri di “negligenza” per non aver garantito la sicurezza degli alimenti e delle altre importazioni agricole: “Stiamo assistendo a pochi check sulle importazioni provenienti dall’Ue – ha detto –. C’è il rischio della peste suina africana in Europa e non investire nelle nostre difese per mantenere la biosicurezza e la salute degli animali e delle piante credo sia una negligenza”.

ETICHETTE VINO/ La difesa del Made in Italy ora passa dall'Omc

Batters ha aggiunto che se si manifestasse in questo momento un allarme alimentare proveniente dall’Europa, sarebbe molto difficile rintracciarlo: “Corriamo il rischio concreto di dimenticare le lezioni del passato e non c’è nulla che possa portare il Paese a una battuta d’arresto più rapidamente di un’emergenza legata al cibo. Sarebbe tremendo e vogliamo fare tutto il possibile per evitarlo. Ma, se non si effettuano i controlli e se non si riesce a tracciare tutto, è ovvio che siamo in pericolo”.

Nord Corea, 2-3 milioni di morti per crisi alimentare/ "Cibo razionato nell'esercito"

ALLARME ALIMENTARE IN GRAN BRETAGNA? L’ESPERTA: “NOSTRI AGRICOLTORI VANNO SOSTENUTI”

Le possibilità di andare incontro a un allarme alimentare in Gran Bretagna, ha proseguito l’esperta sul “Guardian”, potrebbero crescere notevolmente nel caso in cui venissero stretti accordi commerciali con Paesi non appartenenti all’Ue e che sono già in cantiere. Infatti, presto entreranno in vigore quelli con l’Australia e la Nuova Zelanda e, potenzialmente, in futuro potrebbero esserci intese con Paesi come l’India e l’America Latina, dove gli standard alimentari sono molto diversi.

MADE IN ITALY/ Il regno del miele è un piccolo borgo piemontese

Anche l’influenza aviaria rappresenta uno spauracchio non di poco conto, dato che alcuni scienziati hanno previsto una “probabile epidemia primaverile tra gli uccelli selvatici e in visoni, lontre, foche e volpi”. Ecco perché Batters invoca aiuti governativi nei confronti degli agricoltori: se non ci fosse un sostegno sufficiente in tal senso, l’infrastruttura sociale che l’agricoltura fornisce alla campagna andrebbe persa e “alcune delle comunità più isolate e vulnerabili del Regno Unito sarebbero devastate”. Dalla crisi, ancor prima che da un eventuale allarme alimentare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA