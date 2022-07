Pogba alla Juventus/ Calciomercato news, il francese annuncia il ritorno via social!

Calciomercato news, l’annuncio del ritorno di Pogba alla Juventus

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus sembra essere ormai solo una questione di ore dopo l’annuncio di quest’oggi. Il centrocampista francese, attraverso i propri account social, ha infatti postato un video in cui si trova su un aereo che dovrebbe portarlo a Torino visto che lui stesso ha affermato in italiano corrente: “Ci vediamo presto.” Il ventinovenne è attualmente svincolato dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Manchester United.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ecco Di Maria, ora tutto su Zaniolo e Koulibaly

Dopo sei stagioni trascorsi con i Red Devils, che ha lasciato per la seconda volta nella sua carriera, Pogba tornerà dunque a vestire la maglia della Vecchia Signora con cui ha già giocato tra il 2012 ed il 2016 consacrandosi nel panorama calcistico internazionale conquistando ben 3 Supercoppe, due Coppe Italia e 4 Scudetti.

Di Maria alla Juventus/ Calciomercato, l'ex PSG è a Torino per visite mediche e firma

Calciomercato news, Pogba alla Juventus nelle prossime ore

Dopo l’arrivo di Di Maria dunque i tifosi bianconeri potranno esultare per il ritorno di Pogba alla Juventus. L’argentino ha svolto questa mattina le visite mediche di rito e dovrebbe arrivare l’ufficialità del suo tesseramento nelle prossime ore quando avrà firmato il nuovo contratto. Così come Pogba, anche Di Maria arriva a parametro zero avendo concluso la sua avventura con il PSG.

LEGGI ANCHE:

Zaniolo alla Juventus? Messaggio enigmatico sulla Roma/ Il commento della mamma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA