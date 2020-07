Pogba all’Inter?/ Calciomercato: sul francese anche la Juventus, ma lo United…

Derby d’Italia in vista per Paul Pogba? Il centrocampista francese piace da tempo alla Juventus, pornta a riportarlo alla base, ma attenzione anche all’Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare un top player per la mediana a mister Antonio Conte. Ma si sa, tra i due litiganti… Dopo settimane di indiscrezioni e di voci su una rottura imminente, Pogba e il Manchester United avrebbero fatto pace. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il classe 1993 – seguito anche dal PSG – avrebbe cambiato idea e sarebbe disposto a rinnovare il contratto con i Red Devils, in scadenza 30 giugno 2021. L’elegante centrocampista francese avrebbe deciso di continuare la sua avventura all’Old Trafford grazie all’ottimo rapporto col tecnico Ole Gunnar Solskjaer e all’idillio sul terreno di gioco con Bruno Fernandes, arrivato nella sessione di mercato di gennaio. Attenzione però: le trattative per il prolungamento non saranno così immediate, considerando che Pogba guadagna 20 milioni di euro netti all’anno…

POGBA TRA JUVENTUS E INTER? NO, FUTURO “ROSSO”…

Dopo aver manifestato insofferenza e reso noto alla dirigenza del Manchester United di voler cambiare aria, Paul Pogba è tornato sui suoi passi ed è pronto a guidare la rinascita dei Red Devils. A confermarlo è lo stesso 27enne: «Giochiamo da squadra più di prima, ci divertiamo ancora di più; difendiamo insieme, attacchiamo insieme e anche questa squadra è più forte. I giocatori che sono in panchina o che non giocano ogni volta, quando arrivano, aiutano la squadra, quindi la mentalità è quella giusta. Tutto ciò ci ha permesso di essere dove siamo adesso. Io, poi, a vedere gli attaccanti mi diverto. Anche solo a guardare Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial e Mason Greenwood, oltre a vederli segnare gol. Mi fanno godere il calcio ogni volta», riporta Fc Inter News. Il no alla partenza di Pogba è arrivato anche da Solskjaer, che ha ribadito come il Manchester United «voglia trattenere i calciatori migliori».



