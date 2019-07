Pokémon GO Community Day di Mudkip/ Orari e info evento: mossa esclusiva Idrocannone

Per gli appassionati di Pokémon GO, oggi ricorre una giornata memorabile in quanto andrà in scena l’attesissimo evento di luglio. Questa domenica si terrà infatti il Pokémon GO Community Day dedicato al piccolo Mudkip. L’appuntamento sarà dalle 15 alle 18 ora italiana e durante questo arco di tempo lo spawn a livello mondiale di Mudkip aumenterà così tanto da permettere, forse per la prima volta in assoluto, di trovare Mudkip in forma shiny o cromatica. Durante la durata dell’evento, su Pokémon GO sarà possibile trovare anche dei bonus di vario tipo tra cui esche dalla durata extra large (ovvero di tre ore e non dei classici trenta minuti), oppure il bonus di cattura che aumenterà di tre volte il suo potenziale. I Mudkip evoluti, per la durata dell’evento impareranno la mossa esclusiva Idrocannone. Al grande evento mondiale di oggi, si affiancano anche dei micro eventi nelle principali città italiane. Per scoprire se anche nella vostra ci saranno, basterà dare uno sguardo ai ritrovi di Pokémon GO Raid Italia.

POKÉMON GO COMMUNITY DAY DI MUDKIP: TUTTE LE INFO SULL’EVENTO

Mudkip, al quale è dedicato oggi il Pokémon GO Community Day, è un Pokémon di tipo Acqua appartenente alla terza generazione e ovviamente presente in Pokémon GO. Tre le ore a disposizione nella giornata di oggi, attesissima dagli allenatori di tutto il mondo, durante le quali sarà possibile catturare il maggior numero di Mudkip ampliando la propria collezione con uova, evoluzioni e tante sorprese già annunciate in vista dell’evento. Approfittando della bella giornata di luglio, dunque, sarà possibile uscire e mettersi a caccia, per tre lunghe ore, di Pokémon, al fine di evolvere il più possibile e trovare le versioni shiny. Per riuscire ad apprendere la mossa esclusiva Idrocannone, però, i Mudkip dovranno evolversi nell’arco di un’ora prima del termine del Pokémon GO Community Day, da Marshtomp a Swampert. Chi ancora non ne è in possesso, potrà ottenere oggi anche il “distintivo d’oro di tipo Acqua”, un’ottima opportunità per gli allenatori novelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA